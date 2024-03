MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.184,50 +0,3% +7,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.154,00 +0,4% +6,6%

Euro-Stoxx-50 5.023,49 +0,5% +11,1%

Stoxx-50 4.413,98 +0,3% +7,8%

DAX 18.013,69 +0,3% +7,5%

FTSE 7.765,58 -0,1% +0,5%

CAC 8.201,48 +0,8% +8,7%

Nikkei-225 38.807,38 +0,3% +16,0%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 132,63 +0,05 -4,15

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,34 79,72 +0,8% +0,62 +11,0%

Brent/ICE 84,49 84,03 +0,5% +0,46 +10,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 25,085 24,63 +1,8% +0,46 -22,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.167,94 2.174,73 -0,3% -6,79 +5,1%

Silber (Spot) 25,00 25,03 -0,1% -0,04 +5,1%

Platin (Spot) 937,55 943,28 -0,6% -5,73 -5,5%

Kupfer-Future 4,04 4,06 -0,4% -0,02 +3,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise profitieren erneut von den gesunkenen US-Rohölvorräten und von der Nachricht, dass ukrainische Drohnen russische Raffinerien beschädigt haben.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Am Donnerstag zeichnet sich an den US-Börsen eine kleine Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag ab. Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Umso mehr gilt das Interesse Konjunkturdaten. Mit den Erzeugerpreisen stehen erneut Inflationsdaten auf der Agenda. Die am Dienstag veröffentlichten Verbraucherpreise hatten negativ überrascht; sie waren im Februar stärker gestiegen als angenommen, was eher gegen baldige Zinssenkungen der US-Notenbank sprach. Die nächste Zinssitzung der Federal Reserve wird in der kommenden Woche stattfinden.

Daneben werden die Einzelhandelsumsätze Auskunft über die Konsumfreude der US-Verbraucher im vergangenen Monat geben. Der private Konsum steht für etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Veröffentlicht wird ferner die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche.

Unter den Einzelwerten steigen Under Armour vorbörslich um rund 3 Prozent. Der Unternehmensgründer und ehemalige CEO des Sportartikelherstellers wird dort ab 1. April erneut das Steuer übernehmen. Fisker brechen um fast 40 Prozent ein. Das E-Auto-Startup bereitet informierten Personen zufolge einen Insolvenzantrag vor. Robinhood Markets verteuern sich um rund 12 Prozent. Der Online-Handelsplatz hat im Februar einen kräftigen Zuwachs der Handelsaktivität verzeichnet. Die Aktie profitiert überdies von einer Kaufempfehlung der Bernstein-Analysten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:30 Einzelhandelsumsatz Februar

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 218.000

zuvor: 217.000

13:30 Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0.5% gg Vm

15:00 Lagerbestände Januar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An den europäischen Aktienmärkten geht es auch am Donnerstag weiter nach oben. Auf Rekordjagd zeigt sich der deutsche Aktienmarkt, der DAX markiert ein neues Allzeithoch. Auch der breite Stoxx-Europe-600 erreicht ein Rekordhoch. Weiterhin werden Rücksetzer am Aktienmarkt schnell zu Käufen genutzt, da viele Investoren in der jüngsten Hausse in Europa nicht investiert oder unterinvestiert waren. Die Anleihenmärkte präsentieren sich stabil, auch von der Seite gibt es keine Impulse. Diese liefert einmal mehr die Berichtssaison, so steigen Rheinmetall nach Zahlen im DAX um knapp 5 Prozent. Daneben stützt nun auch der große März-Verfall die Kurse, mit dem Gerangel um die Basispreise auch bei den Einzelwerten. Am Freitag laufen die Futures und Optionen mit Laufzeit März auf die Indizes und die Einzelaktien aus. An der Underperformance von RWE (+3,4%) gegenüber Eon (+3,9%) wird sich voraussichtlich nichts ändern, wie ein Marktteilnehmer sagt. "Während der Eon-Ausblick zuletzt zuversichtlich klang, macht RWE auf Moll", sagt er. Eon sei derzeit die bessere Wahl bei den deutschen Versorgern. Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis (+25%) wird übernommen. Der Finanzinvestor KKR bietet 17,50 Euro je Aktie. In der zweiten Reihe gewinnen K+S 4,5 Prozent. K+S hat "ermutigende" Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, heißt es von Analysten. Auch der positive Start in das laufende Jahr werde gut aufgenommen. Dagegen setzen in Lanxess (-8,5%) nach den Zahlen Gewinnmitnahmen ein. Laut Marktteilnehmern liegt das am Ausblick. Die RTL Group (-7,5%) hat im vergangenen Jahr mit schwachen Werbeeinnahmen zu kämpfen gehabt. In Zürich geben Swiss Life 4,7 Prozent ab. Zwar spricht unter anderem die hohe Dividendenrendite von 5 Prozent für die Aktie. Allerdings liegen die Einnahmen unter den Erwartungen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:40 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0940 -0,1% 1,0939 1,0945 -0,9%

EUR/JPY 161,64 -0,1% 161,79 161,68 +3,9%

EUR/CHF 0,9612 -0,1% 0,9624 0,9607 +3,6%

EUR/GBP 0,8543 -0,1% 0,8551 0,8553 -1,5%

USD/JPY 147,72 +0,0% 147,90 147,73 +4,9%

GBP/USD 1,2806 +0,1% 1,2793 1,2798 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1951 +0,0% 7,1972 7,1922 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 72.984,21 -0,1% 73.546,62 72.709,89 +67,6%

Am Devisenmarkt gibt es wenig Bewegung. Der Dollar tritt vor den Konjunkturdaten mehr oder weniger auf der Stelle.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen und australischen Börsen ist am Donnerstag der lust- und richtungslose Handel der Wall Street vom Vorabend nachempfunden worden. Wie schon in den USA warteten Anleger auf die im Tagesverlauf anstehenden US-Erzeugerpreise, um den Zeitpunkt der ersten US- Zinssenkung besser einschätzen zu können. Unter umgekehrten Vorzeichen wurde die Zinsdebatte auch in Japan geführt. Hier steht allerdings die erste Zinserhöhung seit 2007 im Raum. Gesucht waren in der Region Aktien mit Bezug zu Kupfer, nachdem der Preis des Metalls ein Elfmonatshoch markiert hatte. Der Nikkei-225 gewann in Tokio 0,3 Prozent, gestützt von einem gesunkenen Yen. Die Verunsicherung über den geldpolitischen Kurs der Bank of Japan sei am Devisen- und Aktienmarkt spürbar, hieß es. Nippon Steel fielen um 0,6 Prozent nach Berichten, US-Präsident Joe Biden hege große Bedenken gegen die geplante Übernahme von U.S. Steel durch die Japaner. Das Sentiment in China wurde indes weiterhin als schwach eingestuft. Der Mangel an politischer Transparenz bei der Wirtschaftspolitik sei ein Grund für die schlechte Stimmung am chinesischen Markt, urteilten die Ökonomen von Moody's.Während der Schanghai-Composite 0,2 Prozent im Minus schloss, gab der HSI in Hongkong im späten Handel 0,8 Prozent ab - auch belastet von Zahlungsausfällen im Immobiliensektor. Foxconn Industrial Internet gaben nach schwachen Viertquartalszahlen unter Markterwartung 6,2 Prozent ab. Freundlich präsentierte sich der südkoreanische Kospi mit einem Aufschlag von 0,9 Prozent - gestützt von Werft-, Finanz- und Energietiteln. Nach jüngst erhaltenen Großaufträgen stiegen im Werftsektor Samsung Heavy Industries um 13 Prozent. Im Ölsektor legten S-Oil um 5,6 Prozent zu. Nach den massiven Luftschlägen der Ukraine gegen russische Öleinrichtungen spekuliere der Markt auf dauerhaft höhere Energiepreise. In Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,2 Prozent. Die Reserve Bank of Australia hat den Märkten keine aussagekräftigen Hinweise auf die Richtung der Zinssätze gegeben. Der Bankensektor büßte insgesamt 1,9 Prozent ein. Der Rohstoffsektor gewann dagegen 1,9 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen tendieren am Donnerstag auf dem niedrigen Niveau seitwärts. Damit bleibt die Risikobereitschaft hoch. Impulse werden am Nachmittag von den US-Erzeugerpreisen und den US-Einzelhandelsumsätzen erwartet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

INFINEON

