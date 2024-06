MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Dänemark bleiben die Börsen wegen des Verfassungstags geschlossen.

DONNERSTAG: In Südkorea ruht der Handel wegen des Erinnerungstags, in Schweden wegen des Nationalfeiertags.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.04 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.313,25 +0,2% +9,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.769,50 +0,4% +8,9%

Euro-Stoxx-50 5.010,21 +1,1% +10,8%

Stoxx-50 4.517,79 +0,9% +10,4%

DAX 18.558,42 +0,8% +10,8%

FTSE 8.255,73 +0,3% +6,5%

CAC 7.997,40 +0,7% +6,0%

Nikkei-225 38.490,17 -0,9% +15,0%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 130,49 +0,13 -6,29

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,53 -0,01 -0,04

US-Rendite 10 J. 4,34 +0,01 +0,46

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,43 73,25 +0,2% +0,18 +1,2%

Brent/ICE 77,71 77,52 +0,2% +0,19 +2,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,98 34,10 -0,3% -0,12 +12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.333,42 2.326,90 +0,3% +6,52 +13,1%

Silber (Spot) 29,57 29,53 +0,1% +0,04 +24,4%

Platin (Spot) 990,79 992,00 -0,1% -1,21 -0,1%

Kupfer-Future 4,54 4,55 -0,2% -0,01 +15,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach dem freundlichen Schluss des Vortages stellen sich Händler auf kleine Aufschläge am Mittwoch ein. Die jüngsten Konjunktursorgen seien zwar nicht gewichen, doch schienen die damit einhergehenden Zinssenkungsfantasien die Stimmung am Aktienmarkt wieder aufzuhellen, heißt es. Auch der zuletzt deutlich gesunkene Erdölpreis stützt den Aktienmarkt, weil er die Inflation eindämmt und Kosten für Verbraucher und Unternehmen sinken.

SAP übernimmt das israelische Unternehmen WalkMe. SAP zahlt 14,00 US-Dollar je Aktie, was einem Aufschlag von 45 Prozent auf den Schlusskurs vom Vortag entspricht. WalkMe ist ein Anbieter von sogenannten Digital Adoption Platforms (DAP). Vorbörslich steigt der Kurs des in den USA gelisteten Unternehmens um 41,6 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

18:30 DE/SAP SE, Analystenkonferenz auf Kundenveranstaltung Sapphire

22:05 DE/Überprüfung der Zusammensetzung der Indizes der DAX-Familie

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

2G Energy 0,17 EUR

Adesso 0,70 EUR

Evonik 1,17 EUR

Flatexdegiro 0,04 EUR

Krones 2,20 EUR

Mutares 1,75 EUR

New Work 1,00 EUR

Procredit 0,64 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +175.000 Stellen

zuvor: +192.000 Stellen

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 54,8

1. Veröff.: 54,8

zuvor: 51,3

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai

PROGNOSE: 50,7 Punkte

zuvor: 49,4 Punkte

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen bauen die Gewinne bis Mittag aus. Als gute Nachricht für einen nachlassenden Preisdruck werden die Erzeugerpreise aus der Eurozone gewertet. Sie gingen im April einen Tick stärker zurück als erwartet. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen liegt weit unter den jüngsten Hochs. Bessere Einkaufsmanager-Indizes aus China stützen die Stimmung angesichts der zuletzt wieder aufgekommenen Wachstumssorgen. Ein großer Gewinner sind Inditex, die Aktien gewinnen nach guten Quartalszahlen 4,5 Prozent. Positiv für Fresenius wird die erhöhte Prognose für die Kliniksparte Helios zur Kenntnis genommen. Die Aktien legen um 3,3 Prozent zu. Deutsche Telekom erholen sich um 1,9 Prozent erholen, nachdem sie am Dienstag unter einer Aktienplatzierung des Bundes gelitten hatten. SAP übernimmt das israelische Unternehmen WalkMe für 14 US-Dollar je Aktie, was einem Aufschlag von 45 Prozent auf den Schlusskurs des Vortages und einem Unternehmenswert von 1,5 Milliarden US-Dollar entspricht. SAP liegen 1,1 Prozent vorn. Bayer steigen um 1 Prozent. Leicht positiv für das Sentiment wertet ein Händler die Meldung über eine reduzierte Strafe in einem Glyphosat-Prozess. Einen Tick besser als erwartet seien die Geschäftszahlen von Voestalpine ausgefallen, heißt es. Der Kurs gewinnt 3 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Di, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0867 -0,1% 1,0874 1,0882 -1,6%

EUR/JPY 169,58 +0,7% 169,40 168,50 +9,0%

EUR/CHF 0,9698 +0,2% 0,9694 0,9681 +4,5%

EUR/GBP 0,8509 -0,1% 0,8518 0,8511 -1,9%

USD/JPY 156,05 +0,8% 155,76 154,83 +10,8%

GBP/USD 1,2771 -0,0% 1,2766 1,2786 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2549 +0,1% 7,2527 7,2465 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 70.722,96 +0,2% 70.880,56 70.012,67 +62,4%

Der Euro liegt mit der als annähernd sicher geltenden Zinssenkung der EZB am Donnerstag leicht im Minus.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben sich uneinheitlich gezeigt. In Tokio belasteten Daten zur Lohnentwicklung. Die Arbeitseinkommen sind im April stärker gestiegen als erwartet, was am Markt Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik schürte. In Hongkong notierte der HSI im späten Handel wenig verändert. Auf dem chinesischen Festland gab der Schanghai-Composite deutlicher nach. Konjunkturdaten stützten nicht nachhaltig. Der von Caixin und S%P Global veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist deutlich gestiegen. Der Index erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2023. Auch die Exportaufträge verzeichneten den vierten Monat in Folge ein schnelleres Wachstum. Der Kospi in Südkorea schloss fester. Das revidierte BIP Südkoreas wuchs im ersten Quartal um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Das reale BIP blieb damit das fünfte Quartal in Folge im Aufwärtstrend. Schwergewicht Samsung Electronics stieg um 2,8 Prozent, nachdem der CEO von Nvidia Bedenken über die High-Bandwidth-Memory-Chips des südkoreanischen Riesen zerstreut hatte. Die Börse in Sydney rückte vor. Daten zum BIP zeigten, dass sich das wirtschaftliche Wachstum verlangsamt hat. Die Daten milderten jedoch etwas bestehende Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik. In Indien erholten sich die Kurse. Die Partei von Premierminister Narendra Modi konnte sich nach den Parlamentswahlen keine absolute Mehrheit sichern. Am Dienstag hatte der Senex deshalb kräftig nachgegeben.

+++++ CREDIT +++++

Weiterhin kaum bewegt zeigen sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Der Markt wartet nun auf die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag. "Allerdings zeigt der Markt bereits ein nur geringes Ausfallrisiko an", so ein Marktteilnehmer. Damit sei der Spielraum für noch tiefere Spreads vermutlich begrenzt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

FRESENIUS

steckt die Ziele für seine Kliniksparte Helios höher. Der DAX-Konzern auf plant für seine Operating Company Fresenius Helios im laufenden Jahr nun ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bislang hatte Fresenius Helios für dieses Jahr ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

SAP

verstärkt sich mit einem weiteren Zukauf. Der DAX-Konzern übernimmt das israelische Unternehmen WalkMe. SAP zahlt 14,00 US-Dollar je Aktie in bar, was einem Aufschlag von 45 Prozent auf den Schlusskurs vom Vortag und einem Unternehmenswert von 1,5 Milliarden US-Dollar entspricht.

SAP

ändert die Ausschüttungspolitik. Ab sofort sollen mindestens 40 Prozent des Non-IFRS-Nachsteuergewinns im fortgeführten Geschäft ausgeschüttet werden. Zuvor hatte SAP mindestens 40 Prozent des IFRS-Nachsteuergewinns an die Aktionäre ausgeschüttet.

BIOTECH

Die deutschen Biotechunternehmen haben im vergangenen Jahr mehr Geld eingesammelt. Wie aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht, stieg die Kapitalaufnahme um 17 Prozent zum Vorjahr auf 1,1 Milliarden Euro.

AIR LIQUIDE

wird mehr als 250 Millionen Dollar in den Bau einer neuen Anlage zur Herstellung von Industriegasen für die Belieferung der US-Halbleiterbranche investieren. Die Anlage soll bis Ende 2025 in Betrieb gehen und für Micron Technology sowie andere Kunden hochreinen Stickstoff und andere Gase produzieren.

ELLIOT MANAGEMENT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 05, 2024 07:09 ET (11:09 GMT)