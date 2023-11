H2 Green Steel wird Porsche ab 2026 mit Stahl beliefern, der mit Wasserstoff und Strom aus erneuerbaren Energien produziert ist. Porsche werde jährlich 35.000 Tonnen Stahl des schwedischen Industrie-Startups in Fahrzeugen verbauen, teilte der Sportwagenhersteller mit. Im Vergleich zur herkömmlichen Erzeugung mit Kokskohle sollen 95 Prozent klimaschädliches CO2 freigesetzt werden. 2022 wurden 220.000 Tonnen Stahl in Porsche-Fahrzeugen verbaut.

SIEMENS/MICROSOFT

Siemens will den Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz (KI) zusammen mit Microsoft für eine Reihe von Industriebranchen vorantreiben. Erstes Ergebnis der Kooperation ist KI-gestützter Assistent, Siemens Industrial Copilot, der das Zusammenspiel von Mensch und Maschine erleichtern soll. Der Autozulieferer Schaeffler werde einer der ersten Nutzer sein, der das Werkzeug in der Entwicklung, aber auch in der Fertigung einsetze.

ENBW

hat nach deutlichen Steigerungen beim operativen Gewinn in den ersten neun Monaten, der bereits das Minimalziel für 2023 übertrifft, die Prognose für das Gesamtjahr angehoben.

KWS SAAT

verkauft für einen "mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag" sein chinesisches Maisgeschäft an den Joint-Venture-Partner Kenfeng. Das SDAX-Unternehmen rechnet durch die Transaktion im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 mit einem "deutlich positiven Effekt auf das Betriebsergebnis und das Ergebnis nach Steuern".

UNIPER

hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres auch nach IFRS einen Gewinn erzielt. Nach endgültigen Zahlen wurde ein IFRS-Konzerngewinn von 9,8 Milliarden Euro verbucht. Im Vorjahr war noch ein deutlicher Verlust von 40,3 Milliarden Euro aufgrund ausgebliebener Gaslieferungen aus Russland verzeichnet worden.

ANHEUSER-BUSCH INBEV

hat im dritten Quartal weniger verdient als erwartet, die Jahresprognose aber bestätigt. Das Absatzvolumen lag unter dem Vorjahreszeitraum, wobei ein weiterer Rückgang in Nordamerika Anstiege in anderen Regionen mehr als ausglich.

AMS-OSRAM

hat seine Profitabilität im dritten Quartal 2023 dank Sparmaßnahmen und Sondereffekten im Zusammenhang mit dem Erhalt öffentlicher Fördermittel gesteigert. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 7,9 Prozent und erreichte damit das obere Ende der prognostizierten Spanne von 5 bis 8 Prozent. Der Umsatz lag mit 904 Millionen Euro oberhalb der Mitte der auf 840 bis 940 Millionen Euro lautenden Prognosespanne. Beim bereinigten Nachsteuergewinn meldete AMS-Osram 29 Millionen Euro.

BHP

setzt mit einer milliardenschweren Investition darauf, dass Kali (Kaliumkarbonat oder Pottasche), ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln, in den kommenden Jahrzehnten weiterhin stark nachgefragt werden wird.

BP

hat seinen Gewinn im dritten Quartal dank höherer realisierter Raffineriemargen, eines starken Ergebnisses im Ölhandel und einer höheren Öl - und Gasproduktion gesteigert. Die Markterwartungen wurden allerdings verfehlt. Der Konzern kündigte einen weiteren Aktienrückkauf im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an.

BOUYGUES

ht in den ersten neun Monaten Umsatz und Gewinn deutlich zweistellig gesteigert und beim Umsatzwachstum vom Beitrag der vergangenes Jahr erworbenen Equans profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte der französische Bau- und Medienkonzern.

DSM-FIRMENICH

hat im dritten Quartal Umsatz- und Gewinnrückgänge verbucht. Die Erfolge des laufenden Kostensenkungsprogramms werden sich in den Geschäftszahlen für das vierte Quartal widerspiegeln, erwartet das Unternehmen, das aus der Fusion des niederländischen Chemiekonzerns DSM mit dem schweizerischen Duftstoff- und Aromen-Hersteller Firmenich hervorgegangenen ist.

OMV

und der deutsche Umweltdienstleister Interzero wollen ein Gemeinschaftsunternehmen für den Bau und Betrieb einer Sortieranlage für chemisches Recycling gründen. OMV wird mit 89,9 Prozent die Mehrheit an dem Joint Venture halten, Interzero die restlichen 10,1 Prozent. OMV wird den weiteren Angaben zufolge über 170 Millionen Euro in den Bau der vollautomatischen Sortieranlage mit einer Kapazität von bis zu 260.000 Tonnen pro Jahr im süddeutschen Walldürn investieren.

OMV

hat im dritten Quartal wegen signifikant niedrigerer Preise deutlich weniger umgesetzt und verdient. Der Umsatz sackte um 45 Prozent auf 9,47 Milliarden Euro ab. Netto verdiente OMV den weiteren Angaben zufolge nur noch 474 Millionen Euro nach 833 Millionen Euro vor Jahresfrist. Das Ergebnis je Aktie sank auf 1,45 (Vorjahr 2,55) Euro. Der den Aktionären zuzurechnende CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten fiel auf 431 Millionen (1,21 Milliarden) Euro.

ROCHE

hat in einer klinischen Studie mit dem Medikament Elevidys einen Rückschlag verbucht. Eine klinische Phase-III-Studie mit Elevidys zur Behandlung von Duchenne Muskeldystrophie (DMD), einer seltenen, fortschreitenden Muskelerkrankung, hat ihr Hauptziel, eine Verbesserung der motorischen Funktionen, nicht erreicht.

STELLANTIS

hat im dritten Quartal dank steigender Auslieferungen mehr umgesetzt. Der Autokonzern steigerte die Erlöse laut Mitteilung auf 45,10 Milliarden von 42,10 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Analysten haben laut Factset nur mit einem Umsatz von 42,45 Milliarden Euro gerechnet. Während stabile Preise die Entwicklung stützten, belasteten Währungseffekte.

TELEFONICA

Die spanische Staatsholding SEPI prüft einer Pflichtmitteilung zufolge einen Einstieg beim spanischen Telekomkonzern Telefonica. Im vergangenen Monat hatte Saudi Telecom den Erwerb von 9,9 Prozent an Telefonica bekannt gegeben. Dieser Schritt rief die spanische Regierung auf den Plan.

VODAFONE

hat sich mit Zegona Communication auf einen Verkauf seines Spanien-Geschäfts geeinigt. Der auf den Telekommunikationsmarkt spezialisierte Investor übernimmt die Vodafone-Tochter für bis zu 5 Milliarden Euro. Im September war bekannt geworden, dass die Unternehmen miteinander verhandeln.

AMGEN

hat im dritten Quartal bei einem höheren Umsatz weniger verdient. Die Gesellschaft verbuchte eine Netto-Wertminderung von etwa 650 Millionen US-Dollar wegen der Einstellung der Entwicklung von "AMG 340", was unter dem Strich belastete. Auf bereinigter Basis übertraf Amgen die Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr wird der Konzern optimistischer.

CATERPILLAR

hat im dritten Quartal 2023 dank höherer Preise und Volumina mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Der Nettogewinn stieg auf 2,79 Milliarden US-Dollar bzw 5,45 Dollar pro Aktie von 2,04 Milliarden oder 3,87 Dollar je Anteilsschein im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 5,52 Dollar den auf 4,80 Dollar lautenden Factset-Konsens deutlich.

GE HEALTHCARE

hat im dritten Quartal 2023 bei einem höheren Umsatz weniger verdient. Allerdings ging der Gewinn nicht so stark zurück wie befürchtet. Der Anbieter von Medizintechnik und pharmazeutischer Diagnostik, dessen Abspaltung von General Electric am 3. Januar abgeschlossen wurde, begründete den Gewinnrückgang mit Zinsaufwendungen, die der Konzern nun eigenständig stemmen muss. Für das Gesamtjahr wird GE Healthcare ein wenig optimistischer.

PFIZER

hat für das dritte Quartal einen unerwartet hohen Verlust gemeldet und auch beim Umsatz enttäuscht. Allerdings bestätigte der Arzneimittelhersteller seine Jahresprognose.

