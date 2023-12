und der Elektrotechnikonzern Rohm wollen umgerechnet mehr als 2 Milliarden Euro in ein Joint Venture zur Herstellung von Leistungsbauelementen investieren. Die Pläne passen zu dem Bestreben der japanischen Regierung, eine stabile Versorgung mit Halbleitern in Japan sicherzustellen.

VODAFONE/EE/O2/THREE

In Großbritannien fordert eine Anwaltskanzlei von den Mobilfunkanbietern Vodafone, EE, O2 und Three insgesamt 3 Milliarden Pfund an überhöhten Vertragskosten zurück. Laut der Kanzlei Charles Lyndon haben die vier Unternehmen die Handymobilfunkverträge ihrer Kunden nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit nicht sofort gestoppt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2023 06:52 ET (11:52 GMT)