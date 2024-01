Die zur Universal Music Group gehörende Virgin Music Group übernimmt die Saban Music Latin. Virgin Music wird den Musikrechte-Katalog von Saban Music Latin erwerben und zukünftige Alben ausgewählter Künstler von Saban Music Latin veröffentlichen.

VOLVO CARS

hat im vergangenen Jahr einen neuen Absatzrekord erzielt. Der schwedische Autobauer verkaufte 2023 insgesamt 708.716 Pkw, das waren 15 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dabei stieg der Absatz der vollelektrischen Fahrzeuge um 70 Prozent auf 113.419 Stück, von den Plug-in-Hybriden wurden mit 152.561 Stück 10 Prozent mehr verkauft.

ZHONGZHI ENTERPRISE

hat Insolvenz angemeldet. Ein Gericht in Peking akzeptierte am Freitag den Insolvenz- und Liquidationsantrag von Zhongzhi und zementierte damit eine der größten Firmenpleiten in der jüngeren Geschichte Chinas.

