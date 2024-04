BNP Paribas Cardif, die Versicherungsgesellschaft des französischen Finanzkonzerns, kauft eine 9-prozentige Beteiligung am belgischen Versicherer Ageas für 730 Millionen Euro. Verkäufer der Anteile ist Fosun International, wie BNP Paribas mitteilte.

CVC Holdings

plant einen Börsengang an der Euronext Amsterdam. Die Beteiligungsgesellschaft teilte am Montag mit, dass sie im Rahmen des Börsengangs 250 Millionen Euro an neuen Mitteln einsammeln will, was auch den Verkauf von Aktien durch einige bestehende Aktionäre einschließt. Das Unternehmen will sich im Zuge des IPOs in CVC Capital Partners umbenennen.

PRYSMIAN

will den US-Hersteller Encore Wire für einen Unternehmenswert von rund 3,9 Milliarden Euro übernehmen und so seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt verstärken.

ROCHE

hat mit seinem Blutkrebsmittel Columvi in einer klinischen Phase-3-Studie das primäre Endziel erreicht. Bei Patienten mit diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom, die mindestens eine vorherige Therapielinie erhalten hatten, verlängerte sich die Lebensdauer bei einer Behandlung mit Columvi plus Chemotherapie statistisch signifikant, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte.

APPLE/SAMSUNG

Samsung Electronics hat im ersten Quartal zwar etwas weniger Smartphones verkauft, als führender Smartphone-Anbieter weltweit aber besser abgeschnitten als Apple. Zudem eroberten chinesische Unternehmen einer Studie des Marktforschungsunternehmens IDC zufolge einen größeren Anteil am Weltmarkt.

SAMSUNG

Die US-Regierung gewährt Samsung Electronics bis zu 6,4 Milliarden Dollar an Unterstützung, um in Texas Anlagen zur Chip-Fertigung zu bauen. Dies ist die neueste in einer Reihe von großen Subventionsvergaben der Biden-Regierung mit dem Ziel, die Halbleiterherstellung in den USA wiederzubeleben.

TESLA

Der Tesla Cybertruck ist für den US-Elektroautobauer bislang keine Erfolgsgeschichte. Am Wochenende wurden einige Cybertruck-Käufer darüber informiert, dass es aufgrund von Produktionsproblemen zu Lieferverzögerungen kommen wird.

