hat wieder einen Anteil bei Softbank aufgebaut. Der aktivistische Investor fordert das japanische Unternehmen nun auf, einen Aktienrückkauf im Volumen von 15 Milliarden US-Dollar aufzulegen, wie die Financial Times berichtet.

INDITEX

ist dank des anhaltenden Erfolgs seiner Frühjahr/Sommer-Kollektion gut in das zweite Geschäftsquartal gestartet.

NASDAQ/NYSE

Die dominanten New Yorker Börsen könnten bald offenbar ernsthafte Konkurrenz bekommen. Eine Gruppe von Wall-Street-Schwergewichten um Blackrock und Citadel Securities planen eine neue landesweite Börse in Texas.

NXP/VANGUARD

Die Chiphersteller Vanguard International Semiconductor und NXP Semiconductors wollen für 7,8 Milliarden Dollar ein neues Werk in Singapur errichten, um die wachsende Nachfrage in der Region zu decken. Ein Gemeinschaftsunternehmen werde ab der zweiten Jahreshälfte eine neue 300-mm-Halbleiterwafer-Fertigung aufbauen.

SOFTBANK

Der aktivistische Hedgefonds-Manager Elliott hat erneut den globalen Tech-Investor Softbank ins Visier genommen. Die vom Milliardär Paul Singer gegründete Elliott Investment Management habe einen Anteil von rund 2 Milliarden Dollar an der Softbank Group von Masayoshi Son angehäuft, um das Unternehmen dazu zu bringen, seine Barmittel für einen großen Aktienrückkauf auszugeben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

SUNRISE MEDICAL

Der Börsengang von Sunrise Medical ist gut eine Woche nach der Ankündigung schon wieder vom Tisch. Stattdessen verkauft der Eigentümer Nordic Capital den Rollstuhlhersteller aus der Nähe von Heidelberg an die Investmentgesellschaft Platinum Equity.

TESLA/X

Elon Musk hat viele von Nvidia hergestellte und für die Elektroautoproduktion von Tesla bestimmte Chips an sein Unternehmen X Corp umgeleitet. "Tesla hatte keinen Ort, an den es die Nvidia-Chips hätte schicken können, um sie zu nutzen, also wären sie einfach im Lager geblieben", schrieb Musk im Kurzbotschaftendienst X. Er reagierte damit auf einen Bericht von CNBC.

VOESTALPINE

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger umgesetzt und operativ verdient als im außergewöhnlich guten Vorjahr und die zuletzt reduzierten Erwartungen erfüllt.

VOLVO CARS

hat im Mai weltweit 68.034 Autos verkauft - 13 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Dazu trugen vorrangig starke Nachfrage in Europa sowie der neue Elektro-SUV EX30 bei.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2024 07:09 ET (11:09 GMT)