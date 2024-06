Der Chef des Stuttgarter Industriekonzerns Bosch hält nichts von Strafzöllen auf Elektroautos aus China. Stattdessen bricht Stefan Hartung im Gespräch mit Journalisten in Frankfurt eine Lanze für die Welthandelsorganisation WTO, die Hüterin eines freien, regelbasierten Handels, die derzeit allerdings in der Krise steckt. "Ich bin gegen derart zollbasierte Politik", sagte Hartung am Dienstagabend beim Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW).

EVOTEC

bekommt im Rahmen ihrer Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb eine Forschungszahlung von 20 Millionen US-Dollar. Ein Target-basiertes Programm trete in die späte klinische Entwicklung ein und leistet einen Beitrag zu den Pipeline-Programmen im Bereich Neurodegeneration.

UNIPER

hat nach einem Schiedsgerichtsurteil angekündigt, seine Gaslieferverträge mit Gazprom Export zu kündigen. Damit werde die langfristige Gaslieferbeziehung mit der Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom auch rechtlich beendet.

UMICORE

Der belgische Technologiekonzern Umicore hat seine Jahresprognose gesenkt, da die stark nachlassende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen das Segment Batteriematerialien beeinträchtigt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2024 07:20 ET (11:20 GMT)