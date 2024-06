den geringsten Zöllen belegt werden. Umgekehrt gaben SAIC um knapp 2 Prozent nach, weil der Hersteller mit den höchsten Zöllen belegt werden soll. Geely gewannen wiederum 2,1 Prozent, während Great Wall Motor um 2,0 Prozent nachgaben.

Leicht ausgeweitet zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Die Datenlage vom Vortag mit den Aussagen der US-Notenbank und den US-Inflationsdaten wird weiter verarbeitet. Das Geschäft sei volatil ohne klare Tendenzen, heißt es am Markt.

Längerfristig sehen die Strategen von Pictet Asset Management aber die Chance auf eine Outperformance der Kreditmärkte gegenüber Staatsanleihen. Die erzielbaren Renditen seien attraktiv und würden handhabbare Risiken beinhalten. So seien die Bewertungen von Unternehmensanleihen sehr attraktiv, die Renditen von US-Bonds sogar in der Nähe der Hochs während der Finanzkrise. Pictet-Stratege Wencheng Wang erwartet daher im Hochzinsbereich ähnliche Renditen wie bei globalen Aktien, jedoch mit weniger Risiko und Volatilität.

will seine Aktien Investoren und Mitarbeitern besser zugänglich machen. Der US-Hersteller von Chips und Software kündigte am Mittwoch einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 an.

hat einen neuen Großaktionär. Der mexikanische Milliardär Carlos Slim Helu ist mit einem Anteil von 3,16 Prozent bei dem Telekommunikationskonzern eingestiegen, an dem auch die Deutsche Telekom beteiligt ist.

sich im laufenden Jahr auf Kurs. Der Autokonzern bestätigte anlässlich des am Donnerstag in Auburn Hills bei Detroit stattfindenden Investorentages seinen Ausblick für 2024.

hat seine mittelfristigen Ziele angehoben. Seit Einführung der "Strategie 2030" im März 2022 habe der Konzern bei seiner Transformation in allen drei Geschäftsbereichen wichtige Meilensteine erreicht. Bei dem Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, sieht sich der Konzern auf Kurs.

