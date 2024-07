Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen zum Start in die Woche deutlich zurück. An den Börsen heißt es nach dem ersten Urnengang zur Parlamentswahl in Frankreich "risk on". Am deutlichsten ist dies an den Prämien auf die französischen Banken abzulesen. So fällt der Credit Default Swap auf Societe Generale auf 45 nach 49, der der BNP Paribas auf 47 nach zuvor 52. Damit sind die Niveaus von vor der Europawahl zwar noch nicht erreicht, was aber für das Risiko des zweiten Wahlgangs am kommenden Sonntag steht.

BOEHRINGER INGELHEIM

entwickelt gemeinsam mit einem Partner ein neues Abnehm-Medikament. Der Konzern hat gemeinsam mit dem dänischen Biotech -Unternehmen Gubra eine Studie der Phase 1 für das Medikament "BI 3034701" auf den Weg gebracht.

BRANICKS

hat sein Verkaufsziel für 2024 im Eigenbestand (Commercial Portfolio) in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres bereits zu weit über 50 Prozent erreicht. In dem allmählich anziehenden Transaktionsmarkt habe man in der ersten Jahreshälfte Verkäufe von mehr als 300 Millionen Euro beurkundet.

CANCOM

kauft weitere Aktien zurück. Das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen will bis zu 3,5 Millionen eigene Aktien für 33 Euro das Stück bis zum 24. Juli zurückkaufen. Das entspricht rund 10 Prozent des Grundkapitals nach Einziehung der 1,67 Millionen eigenen Aktien, die das Unternehmen bis zum 5. April zurückerworben hat.

DEMIRE

Vier Objektgesellschaften der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG droht die Insolvenz. Ein Kredit bei der DZ Hyp AG über 82 Millionen Euro sei bisher nicht verlängert worden, teilte die börsennotierte Gesellschaft aus dem hessischen Langen am Sonntag mit. Der Kredit wurde in der Nacht zum Montag fällig.

NORDEX

hat einen Auftrag aus Spanien über 123,9 Megawatt (MW) erhalten. Ab Sommer 2025 wird das Unternehmen 21 Anlagen des Typs N163/5.X an Aquila Clean Energy für den Windpark-Cluster Baza in der südspanischen Provinz Granada liefern und errichten.

MUTARES

hat seine bislang größte Übernahme in diesem Jahr unter Dach und Fach gebracht. Die Beteiligungsgesellschaft übernimmt das schwedische Bau- und Dienstleistungsunternehmen Serneke Sverige.

TAKKT

bekommt einen neuen Vorstandschef. Die aktuelle CEO Maria Zesch gibt ihren Posten zum Monatsende auf, Nachfolger soll ab August übergangsweise Andreas Weishaar werden.

AMAZON

Technologieunternehmen haben auf ihrer Suche nach Stromquellen die US-Atomkraftwerke ins Visier genommen. Unter anderem soll Amazon Web Services kurz vor einer Vereinbarung mit Constellation Energy, dem größten Eigentümer von Kernkraftwerken in den USA, über die Lieferung von Strom direkt aus einem Kernkraftwerk an der Ostküste stehen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

ANGLO AMERICAN

Nach einem Brand in seiner Grosvenor-Kohlemine im australischen Bundesstaat Queensland hat der Bergbaukonzern seine Förderung dort ausgesetzt. Angesichts der wahrscheinlichen Schäden werde dies voraussichtlich mehrere Monate lang so bleiben.

BOEING

soll sich im Zusammenhang mit den Abstürzen zweier Maschinen des Typs 737 Max schuldig bekennen, die Luftsicherheitsbehörden getäuscht zu haben. Der Konzern habe bis zum Ende der Woche Zeit, das Angebot des US-Justizministeriums zu akzeptieren oder sich vor Gericht gegen den Vorwurf des Betrugs und der Verschwörung zu verantworten, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Regierung wolle nicht mit Boeing verhandeln und werde keine anderen Bedingungen akzeptieren.

META

verstößt mit seinem sogenannten "Pay or Consent"-Modell nach vorläufigen Erkenntnissen gegen die Regelungen für Digitalkonzerne der Europäischen Union.

THALES

Die Polizei hat die Büros des französischen Rüstungskonzerns Thales in Frankreich, Spanien und den Niederlanden im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen durchsucht. Thales bestätigte die Durchsuchungen und erklärte, dass der Konzern mit den Behörden zusammenarbeite, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

VOESTALPINE

hat von der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kredit in Höhe von 300 Millionen Euro erhalten. Die Mittel sind für das vierjährige Forschungs- und Entwicklungsprogramm des Unternehmens bis 2028 bestimmt.

