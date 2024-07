prüft einem Medienbericht zufolge Optionen für Axa Investment Managers und hat Gespräche über eine Kombination mit dem Asset-Management-Geschäft der Bank BNP Paribas geführt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Informanten.

BARCLAYS

verkauft sein deutsches Privatkundengeschäft an eine Tochtergesellschaft der österreichischen Bawag-Gruppe und vereinfacht sein Geschäft damit weiter. Die in Hamburg ansässige Consumer Bank Europe werde für einen geringen Aufschlag auf das Nettovermögen gekauft, der bei Abschluss der Transaktion in bar gezahlt werde.

HONDA MOTOR

will 259,9 Millionen Aktien anbieten, die derzeit von japanischen Banken und Versicherern gehalten werden. Damit will der Autobauer seine Aktionärsbasis verbreitern und die Disziplin im Management verbessern.

ROCHE

muss einen Studienrückschlag mit einer Krebs-Kombinationstherapie verkraften. Eine Studie mit dem Medikamentenkandidaten Tiragolumab in Kombination mit dem Krebsmedikament Tecentriq und Chemotherapie zur Behandlung von Lungenkrebs hat das Studienziel des progressionsfreien Überlebens verfehlt.

SANOFI

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, erwägen Bain Capital und Cinven ein mögliches gemeinsames Angebot für die Consumer-Healthcare-Sparte des französischen Pharmakonzerns. Advent International hingegen sei in Gesprächen mit möglichen Partnern für ein eigenes Angebot.

VOLVO CAR

hat seinen Absatz im Juni um 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Dazu trug neben den Elektromodellen auch ein starkes Geschäft in Europa bei.

