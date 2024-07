hat den Pkw-Absatz im zweiten Quartal verglichen mit dem Jahresauftakt gesteigert, in Jahressicht führten Modellwechsel und stärkere Orientierung auf profitables Wachstum aber zu einem Rückgang der Verkäufe um 4 Prozent. Vor allem in Deutschland fiel das Geschäft schwach aus.

VONOVIA

Vonovia-Chef Rolf Buch sieht die Talsohle im Zyklus der Immobilienbranche erreicht, rechnet aber aufgrund der traditionell langsamen Reaktionsgeschwindigkeit der Branche mit weiteren Insolvenzen, vor allem im Development-Segment. Auch sei in der Branche mit weiteren Abschreibungen auf Portfolien zu rechnen.

VOLKSWAGEN

hat im zweiten Quartal wegen eines deutlichen Absatzrückgangs in China weniger Fahrzeuge verkauft. Die Auslieferungen sanken im zweiten Quartal weltweit um 3,8 Prozent auf 2,24 Millionen Fahrzeuge. Im ersten Halbjahr ging der Absatz um 0,6 Prozent auf 4,35 Millionen zurück. Für das Gesamtjahr rechnet VW mit einem leichten Absatzplus.

ABOUT YOU

hat im ersten Geschäftsquartal 2024/25 den Umsatz gesteigert und den operativen Gewinn mehr als verdreifacht. Beide Geschäftsbereiche, der Online-Fashion-Store About you und die Software-as-a-Service-Commerce-Plattformen Scayle, verbesserten ihre Profitabilität. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen mit Sitz in Hamburg.

DEUTSCHE BAHN

führt ab Mitte Juli ein neues Baustellen-Konzept ein, dass dazu führen soll, das weniger Züge von baustellenbedingten Einschränkungen betroffen sind. Künftig soll es fest getaktete Zeitfenster im Fahrplan geben, in denen Instandhaltungs- und Modernisierungsprojekte umgesetzt werden.

ENCAVIS

hat von Baywa einen weiteren Solarpark in Spanien erworben und wird seine dortige Stromerzeugungskapazität bis Ende 2025 auf über 800 Megawatt (MW) erhöhen. Der nahe Cordoba gelegene Solarpark Almodovar mit einer Leistung von rund 95 MW bzw ca. 187 Gigawattstunden (GWh) Jahreserzeugung befindet sich bereits im Bau und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 ans Netz gehen.

EVOTEC

und der US-Pharmariese Pfizer arbeiten künftig in der Wirkstoffforschung zusammen. Die beiden Unternehmen haben eine mehrjährige Forschungskooperation sowie eine Options- und Lizenzvereinbarung geschlossen und wollen sich zunächst auf die frühe Forschung und Entdeckung in den Bereichen Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten konzentrieren.

JOST-WERKE

verstärkt sich mit einer Beteiligung im Bereich der Elektrifizierung von Trailern. Wie der Lkw-Zulieferer mitteilte, beteiligt er sich mit 15 Millionen Euro als strategischer Investor an dem Startup Trailer Dynamics, Hersteller eines "intelligenten" elektrischen Antriebsstrangs für Trailer.

STELLANTIS

hat im ersten Halbjahr trotz eines kräftigen Wachstums in Deutschland nur ein leichtes Absatzplus in Europa verzeichnet. Der Opel-Mutterkonzern steigerte seine Verkäufe in Europa um 0,9 Prozent. Der Absatz in Deutschland wuchs in den ersten sechs Monaten mit 24 Prozent klar überdurchschnittlich, wobei laut Stellantis fast alle Marken im Vergleich zum Vorjahr ein zweistelliges Absatzplus erzielten. Der Marktanteil des Mehrmarkenkonzerns in Europa betrug 18,2 Prozent.

SAMSUNG

steht vor einem unbefristeten Streik seiner Mitarbeiter in Südkorea, die damit ihren Forderungen mehr Nachdruck verleihen wollen. Die Entscheidung der Gewerkschaft National Samsung Electronics Union für den unbefristeten Ausstand fiel am Mittwoch, dem letzten Tag eines dreitägigen Streiks, der die Konzernleitung nach Gewerkschaftsangaben nicht an den Verhandlungstisch zurückbringen konnte.

