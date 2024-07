hat für sein Prostatakrebsmedikament Nubeqa in einer weiteren Indikation erfolgreiche Studienergebnisse erzielt. Der Wirkstoff Darolutamid erreichte bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs in einer Phase-3-Studie den primären Endpunkt.

RWE

will einen Windpark in Australien errichten. Wie der Konzern mitteilte, hat er eine Lizenz für die Entwicklung eines Offshore-Windparks in der Nähe der Kent-Inseln erhalten. Das Gebiet biete Potenzial für einen Windpark mit einer Kapazität von 2 Gigawatt.

DOUGLAS

hat nach einem besser als erwarteten Umsatzplus im dritten Geschäftsquartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Auch sieht sich die Düsseldorfer Parfümeriehandelskette auf gutem Weg, das mittelfristige EBITDA-Margen-Ziel zu erreichen.

HYPOPORT

hat sein Geschäftsvolumen im zweiten Quartal insbesondere dank der Nachfrage nach privater Immobilienfinanzierung deutlich gesteigert.

KNAUS TABBERT

hat seine Prognose gesenkt. Zwar sei das Marktumfeld generell positiv, doch für die Finanzierung von Reisemobilen und Campern müssten die Kunden inzwischen deutlich tiefer in die Tasche greifen: Nach mehr als einem Jahrzehnt Niedrigzinsphase lägen die Finanzierungskosten inzwischen bei bis zu 8 Prozent.

RHEINMETALL

hat mit der Bundeswehr einen Rahmenvertrag über die Lieferung von 70mm-Übungsraketen für Kampfhubschrauber geschlossen. Der mögliche Auftragswert liegt bei über 100 Millionen Euro.

ARMANI/DIOR

Nach dem Skandal um die Ausbeutung von Arbeitskräften in Italien für die Luxusbranche ist die italienische Wettbewerbsbehörde aktiv geworden: Die Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hat eine Untersuchung gegen Giorgio Armani und Christian Dior eingeleitet, um festzustellen, ob die Luxusmodehersteller bei der Herstellung und dem Verkauf ihrer hochpreisigen Waren auf illegale Arbeitspraktiken zurückgegriffen haben.

ASML

hat im zweiten Quartal einen höheren Auftragseingang verzeichnet als von Analysten erwartet, da die boomenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz auch den Bedarf an wichtigen Produktionsanlagen treibt.

ESSILORLUXOTTICA

hat sich bereit erklärt, die Marke Supreme vom dem US-Bekleidungsunternehmen VF Corp. für 1,5 Milliarden US-Dollar in bar zu kaufen. VF Corp, kam im Rahmen einer strategischen Überprüfung des Portfolios zu dem Schluss, dass der Verkauf von Supreme angesichts der begrenzten Synergien zwischen den beiden Geschäften ein natürlicher nächster Schritt sei, während das europäische Brillen- und Linsenunternehmen sein Portfolio durch die Übernahme erweitern möchte, so die Unternehmen.

HSBC

hat einen Nachfolger für den scheidenden CEO Noel Quinn gefunden. CFO Georges Elhedery soll den Posten zum 2. September übernehmen. Quinn hatte Ende April überraschend seinen Rücktritt verkündet.

JOHNSON & JOHNSON

hat im zweiten Quartal zwar mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet, der Ausblick auf das Gesamtjahr ist jedoch gemischt.

PRENOD RICARD

Internationale Investoren übernehmen das Weingeschäft von Pernod Ricard. Der französische Spirituosenhersteller hat nach eigenen Angaben einen entsprechenden Vertrag mit der Australian Wine Holdco Limited unterzeichnet. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

ROCHE

hat einen Erfolg in der Entwicklung einer Abnehm-Pille erzielt. In einer Studie im frühen Stadium habe der Medikamentenkandidat zur Behandlung von Adipositas-Patienten positive Ergebnisse erzielt.

