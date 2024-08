+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ADIDAS

Der französische Sport- und Freizeitartikel-Discounter Decathlon will die etablierten Sportmarken angreifen. Die Wettbewerber hießen "Nike und Adidas", sagte Decathlon-CEO Barbara Martin Coppola dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Auch Spezialanbieter wie die Yoga-Lifestylemarke Lululemon betrachte sie als Konkurrenz.

LUFTHANSA

Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group haben ihre Flüge in den Libanon wegen der angespannten Lage in der Region bis Montag kommender Woche ausgesetzt. Die Flüge von Lufthansa, Swiss und Eurowings von und nach Beirut werden bis einschließlich 5. August ausgesetzt.

CONDOR

Brüssel prüft, ob gewährte finanzielle Hilfen für die Fluggesellschaft Condor in Höhe von 321,2 Millionen Euro mit den Beihilfevorschriften der Europäischen Union vereinbar sind. Dies teilte die EU-Kommission mit.

GALERIA

Das Amtsgericht Essen wird das Insolvenzverfahren der Warenhauskette Galeria zum 31. Juli aufheben. Mit der Umsetzung des Insolvenzplans sei damit das Insolvenzverfahren nach knapp sieben Monaten "erfolgreich abgeschlossen".

HENSOLDT

Finanzvorstand Christian Ladurner soll bei dem Rüstungsunternehmen bis Ende Juli 2029 verlängert an Bord bleiben. Der Aufsichtsrat stimmte einer vorzeitigen Vertragsverlängerung um 5 Jahre zu.

STABILUS

hat im dritten Geschäftsquartal auch wegen der Erstkonsolidierung von Destaco mehr umgesetzt und verdient als im Vorjahr. Allerdings hat laut Mitteilung ein unerwarteter Rückgang der Abrufzahlen insbesondere im Bereich Elektroautos in der Region EMEA und Americas belastet.

AUSTRIAN AIRLIES/RYANAIR

Die irische Fluggesellschaft Ryanair ist mit einer Klage gegen die Staatshilfen für die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines während der Corona-Pandemie gescheitert. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bestätigte die Rechtmäßigkeit des Darlehens von 150 Millionen Euro, das Österreich der Fluggesellschaft im Sommer 2020 gewährt hatte.

ESSILORLUXOTTICA

hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Der französisch-italienische Brillenkonzern will im Zeitraum vom 29. Juli 2024 bis zum 29. Oktober 2025 je nach Marktlage bis zu 4 Millionen eigene Aktien erwerben.

EURONEXT

erwägt zur Stärkung seiner Position auf den Kapitalmärkten der Region weitere Übernahmen, berichtet die Financial Times und beruft sich dabei auf ein Interview mit CEO Stephane Boujnah. Dieser habe sich zwar nicht zu konkreten Zielen äußern wollen, habe der Zeitung aber bereits früher gesagt, dass er den Kauf des Nordics-Geschäfts von Nasdaq, zu dem die Börsen in Stockholm und Island gehören, sowie den Kauf der spanischen Börse BME von der Schweizer SIX-Gruppe in Erwägung ziehe.

GSK

hat in den Vereinigten Staaten einen weiteren außergerichtlichen Vergleich um das vom Markt zurückgezogene Medikament Zantac gegen Sodbrennen geschlossen. Details zu dem Vergleich, der die Klage von Ronald Kimbrow vor dem Gericht des Bundesstaates Illinois beendet, nannte der britische Pharmakonzern nicht.

