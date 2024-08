Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) kommen am Donnerstag leicht zurück. Die Berichtssaison ist nahezu zu Ende, von dieser Seite sind kaum noch Impulse zu erwarten. Auch die Daten-Highlights sind mit den US-Inflationsdaten für die Woche durch. Von der Deutschen Bank heißt es dazu, dass US-Verbraucher- und Erzeugerpreisindex für Juli den erwarteten Zinssenkungsschritt der Fed im September nicht gefährdeten. Sie deuteten aber auch nicht auf einen dringenden Bedarf für eine Senkung um gleich 50 Basispunkte hin. Die Märkte hätten ihre Erwartungen für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte im September zurückgeschraubt. Der nächste wichtige Termin sei nun der US-Arbeitsmarktbericht am 6. September.

rechnet CEO Steffen Greubel zufolge mit einer "positiven Entwicklung" im Schlussquartal, welches für den Konzern traditionell eines der stärksten im Geschäftsjahr sei, das am 30. September endet. Trotzdem rechne der Düsseldorfer Großhandelskonzern weiter im Gesamtjahr mit einem Ergebnis je Aktie (EPS) "um Null", sagte Greubel in der Analysten-/Medientelefonkonferenz. Sollte dies der Fall sein, so falle die Dividende erneut aus.

Die Finanzierung der in Schieflage geratenen Baywa ist bis mindestens Ende September gesichert. Ein großes Paket von Krediten, Verkäufen und Standstill-Vereinbarungen sorge für zusätzliche Liquidität in Höhe von 547 Millionen Euro.

hat im üblicherweise verlustträchtigen zweiten Quartal ein deutlich besseres Ergebnis als im Vorjahr erzielt. Basis dafür war anhaltendes Wachstum. Die Prognose bestätigte das im SDAX notierte Unternehmen aus Oldenburg.

hat nach den ersten neun Monaten die Zielspanne für den operativen Gewinn EBIT im laufenden Geschäftsjahr am oberen und unteren Ende eingeengt.

hat im ersten Halbjahr 2024 dank anhaltendem Wachstum in den Kernregionen und neuen Kunden den Nettogewinn bei einem starken Umsatzwachstum deutlich gesteigert.

hat mit der israelischen Fluggesellschaft El Al einen Vertrag zur Lieferung von neuen Verkehrsmaschinen im Wert von bis zu 2,5 Milliarden Dollar vereinbart.

hat den Gewinn das zweite Quartal in Folge gesteigert, womit der weltgrößte PC-Hersteller den jahrelangen Abschwung in der Branche überwunden hat und die Chancen der Künstlichen Intelligenz nutzt, um das Wachstum voranzutreiben.

hat seinen Quartalsverlust unerwartet ausgeweitet, nachdem der dänische Hersteller von Windkraftanlagen hohe Abschreibungen auf Wind- und synthetische Kraftstoffprojekte vorgenommen hat.

wird den Credit Suisse Real Estate Fund International angesichts der begrenzten Liquidität auf dem Immobilienmarkt liquidieren. Die Schweizer Bank muss die liquiden Vermögenswerte aus dem Fondsportfolio überwiegend verkaufen, um ausstehende Rücknahmeanträge von Fondsanteilen aus 2023 abzuwickeln.

