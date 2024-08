Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) treten einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole auf der Stelle. Von James McCann, Volkswirt bei abrdn, heißt es dazu, dass Powell in seiner Rede voraussichtlich Zinssenkungen ankündigen werde, aber die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Lockerung ungewiss blieben. Angesichts der anhaltend moderaten Inflation und der sich abzeichnenden Schwäche am Arbeitsmarkt könne die Fed vorrangig versuchen, eine weiche Landung herbeizuführen, indem sie die restriktiven geldpolitischen Einstellungen zurückfährt. In der Tat werde Powell wahrscheinlich den Beginn eines fortlaufenden Lockerungszyklus signalisieren, der den Rahmen für Zinssenkungen bei jeder verbleibenden Sitzung in diesem Jahr bilden würde.

CTS EVENTIM

hat im zweiten Quartal den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei vor allem vom guten Ticketing-Geschäft.

EINHELL

hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert und die Verschuldung im Vorjahresvergleich deutlich verringert. Wie der Hersteller von Werkzeug und Heimwerkerbedarf mitteilte, sieht er sich trotz schwacher Konjunktur und makroökonomischer Unsicherheit bei den Endverbrauchern auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr.

HAMBURG COMMERCIAL BANK

Hohe Rückstellungen wegen einer ungeplanten Sonderbelastung und für ausfallgefährdete Kredite haben der Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) im ersten Halbjahr einen Gewinnrückrang eingebrockt. Die Bank, die auf der Ertragsseite gut abschnitt, senkte ihre Prognose für das Gesamtjahr.

HELABA

hat im ersten Halbjahr trotz höherer IT-Investitionen und Risiko-Rückstellungen deutlich mehr verdient. Die Bank profitierte von einem kräftigen Ertragswachstum. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

HELLOFRESH

Hellofresh-Aktien notieren am Donnerstagmorgen zu Handelsbeginn gut 8 Prozent im Plus, nachdem am Vorabend nach Börsenschluss bekannt wurde, dass der aktivistische Investor Active Ownership Capital beim Berliner Kochboxenversender eingestiegen ist.

TONIES

hat sein Wachstum im zweiten Quartal vor allem dank eines starken Nordamerika-Geschäfts beschleunigt. Der Anbieter von Audiosystemen für Kinder bestätigte seine Wachstums- und Margenprognose für das Gesamtjahr.

AEGON

hat im ersten Halbjahr operativ weniger verdient, den Ausblick aber bestätigt. Belastet wurde das Ergebnis von einer höheren Sterberate in den USA und geringeren Investitionen in Finanzanlagen. Die Zwischendividende wurde auf 0,16 Euro je Stammaktie angehoben von 0,14 Euro.

BAIDU

hat im zweiten Quartal mehr verdient und die Markterwartungen übertroffen. Rückenwind kam von Geschäftsbereichen, die Künstliche Intelligenz (KI) nutzen, wodurch Gegenwind aufgrund einer sich verlangsamenden Wirtschaft ausgeglichen werden konnte.

ZOOM VIDEO

hat im zweiten Geschäftsquartal die Gewinne und Cashflows überproportional zum Umsatz gesteigert und dabei unter anderem von Kostenkontrolle sowie weniger ausgeprägtem Kundenrückgang profitiert. Für das gesamte Geschäftsjahr per Ende Januar 2025 gab das US-Videokonferenz-Unternehmen eine Prognose für Umsatz und Gewinn aus, die die Erwartungen übertraf.

