Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen die milliardenschwere Übernahme des israelischen Software-Unternehmens Walkme durch SAP. Walkme, ein Anbieter von sogenannten Digital Adoption Platforms (DAP), wird weiterhin dem Wettbewerb durch andere Anbieter ausgesetzt sein.

ENI

will ein neues Produktionshub in Indonesien errichten, nachdem der italienische Energiekonzern von den Behörden die Genehmigung für die Erschließung von Gasfeldern erhalten hat.

NESTLE

Der Überraschende Abgang von CEO Mark Schneider sorgt für Verunsicherung bei den Anlegern von Nestle. Die Aktie fällt am Freitagvormittag um 2,3 Prozent, nachdem sie zu Handelsbeginn um knapp 4 Prozent nachgegeben hatte. Der Lebensmittelkonzern hatte am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt, dass der Chef des Lateinamerika-Geschäfts, Laurent Freixe, den CEO-Posten am 1. September übernimmt.

NEW WORK

Aktien der New Work werden ab 27. August nicht mehr handelbar sein. Die Frankfurter Wertpapierbörse hat dem Antrag auf Delisting der Aktien stattgegeben und entschieden, die Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt sowie im Teilsegment Prime Standard zu widerrufen.

RYANAIR

ist Airline-CEO Eddie Wilson zufolge "nicht an den ITA-Slots in Italien interessiert", die die italienische Fluggesellschaft ITA im Zuge ihrer Übernahme durch Lufthansa aus EU-Wettbewerbsgründen aufgeben muss. Dies sagte Wilson der italienischen Zeitung La Stampa in einem Interview.

OMV

hat einen Gasfund in der Norwegischen See gemeldet. Wie der österreichische Ölkonzern mitteilte, schätzt er das förderbare Gesamtvolumen auf 30 bis 140 Millionen Barrel Öläquivalent.

