Pawel Durow, der Gründer und Geschäftsführer der Messaging-App Telegram, wurde von den französischen Behörden festgenommen. Durow sei in Gewahrsam genommen worden, nachdem sein Privatjet auf dem Flughafen Le Bourget nördlich von Paris gelandet sei, sagte ein französischer Beamte. Das russische Außenministerium verlangte, dass seine Diplomaten Zugang zu dem 39-jährigen, in Russland geborenen Technologieunternehmer erhalten.

UNILEVER

will sich einem Bericht zufolge von seinen Hautpflegemarken Kate Somerville und REN trennen. Wie Sky News berichtet, hat der Konsumgüterkonzern Pricewaterhousecoopers mandatiert, um das Interesse an den Marken am Markt auszuloten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2024 06:53 ET (10:53 GMT)