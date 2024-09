verliert Technologiechef Jürgen Müller. SAP-Aufsichtsrat und Chief Technology Office Müller haben sich einvernehmlich über sein Ausscheiden aus dem Vorstand geeinigt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Manager werde seinen Posten Ende September abgeben.

BECHTLE

verstärkt sich mit einer kleinen Übernahme in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die Sig System Informations Gesellschaft mbH mit Sitz in Neu-Ulm und zwei weiteren Standorten in Erfurt und Jena gekauft. Finanzielle Eckdaten nannte Bechtle nicht. Sig erwirtschaftete vergangenes Jahr laut Mitteilung mit 50 Mitarbeitern einen Umsatz von 25,4 Millionen Euro.

DEUTSCHE BAHN

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat die Deutsche Bahn zu umfassenden Reformen aufgefordert und eine engmaschige Überwachung entsprechender Ziele des bundeseigenen Unternehmens angekündigt. "Es müssen dringend Anpassungen im wirtschaftlichen und auch organisatorischen Bereich vorgenommen werden", sagte Wissing bei einer Pressekonferenz.

EVOTEC

verliert seinen Chief Business Officer. Wie das Hamburger MDAX- und TecDAX-Unternehmen mitteilte, habe sich Chief Business Officer Matthias Evers entschieden, Evotec mit Wirkung zum 1. Oktober zu verlassen.

LUFTHANSA GROUP

wird Flüge nach Tel Aviv ab Donnerstag, den 5. September, wieder aufnehmen. Wie der Airline-Konzern am Montagabend mitteilte, passt er seinen Nahost-Flugplan "aufgrund der aktuellen Situation" erneut an.

BT

Der mexikanische Milliardär und Telekom-Unternehmer Carlos Slim Helu baut seinen Einfluss bei BT aus. Wie der britische Telekommunikationskonzern mitteilte, hält Slim nun 4,3 Prozent der Stimmrechte. Zuvor waren es 3,16 Prozent. Die Stimmrechte sind basierend auf dem Schlusskurs am Montag knapp 600 Millionen Pfund wert.

CATHAY PACIFIC

hat Dutzende von Flügen gestrichen, um seine Flotte von Airbus-350-Jets zu inspizieren, nachdem bei einem der Flugzeuge auf einem Flug in die Schweiz Triebwerksprobleme festgestellt wurden.

ILLUMINA/GRAIL

Das oberste Gericht der Europäischen Union hat am Dienstag ein Urteil gefällt, das die Befugnisse der EU bei der Bekämpfung kleinerer Übernahmen einschränken dürfte. Dies ist ein Schlag für die Kartellbehörden und könnte eine Quelle der Unsicherheit für globale Fusionen und Übernahmen beseitigen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass die EU-Wettbewerbsbehörde nicht zuständig dafür ist, die Übernahme des US-Krebstest-Herstellers Grail durch das US-Gensequenzierungsunternehmen Illumina zu prüfen.

KKR

darf die Mehrheit der Anteile und die alleinige Kontrolle am Beratungsunternehmen FGS Global übernehmen. Das Bundeskartellamt teilte mit, es habe die Übernahme freigegeben. Beide Unternehmen haben ihren Hauptsitz in New York City (USA) mit Tochtergesellschaften auch in Deutschland.

TESLA

plant offenbar, eine neue Variante seines beliebtesten Fahrzeugs in China zu produzieren. Der US-Elektroautohersteller wolle ab Ende 2025 in China eine Variante mit sechs Sitzen des Model Y produzieren, so Reuters unter Berufung auf informierte Personen.

TESLA

hat im vergangenen Monat in China mehr Fahrzeuge abgesetzt dank höherer staatlicher Kaufprämien beim Ersatz älterer Fahrzeuge durch Elektroautos. Wie vorläufige Daten des Herstellerverbandes China Passenger Car Association (CPCA) zeigen, verkaufte der US-Elektroautohersteller im August 86.697 in China hergestellte Fahrzeuge. Das entspricht einem Anstieg um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

VODAFONE

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Beteiligung an Vodafone erhöht. Über die Emirates Investment Authority hält das Land jetzt 15,01 Prozent an dem britischen Telekommunikationskonzern. Zuvor waren es 14,006 Prozent. Basierend auf einem Schlusskurs von 76,62 Pence am Montag sind die Stimmrechte der Emirates Investment Authority etwa 3 Milliarden Pfund wert.

WIZZ AIR HOLDINGS

hat im August etwas mehr Passagiere befördert, die Sitzplatzkapazität sank allerdings leicht. Wie die auf Osteuropa fokussierte Billigfluggesellschaft mitteilte, beförderte sie im vergangenen Monat 6,2 Millionen Passagiere. Das ist ein Plus von 1 Prozent im Vergleich zu den 6,1 Millionen Passagieren im August des Vorjahres. Auf Zwölfmonatsbasis stieg das Passagieraufkommen um 9,6 Prozent auf 62,1 Millionen.

