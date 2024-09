verstärkt sich mit einer kleineren Übernahme in der Schweiz. Wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte, wird die Strub & Co KG gekauft. Strub produziere und vertreibe insbesondere Industrieschmierstoffe und Spezialitäten für den Schweizer Markt und sei ist auch international aktiv. Einen Kaufpreis nannte das Mannheimer Unternehmen nicht. Strub beschäftigt 40 Mitarbeiter und erzielte 2023 einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro.

BAE SYSTEMS AUSTRALIA

verstärkt die Produktion wichtiger Komponenten und Baugruppen für Mittelstreckenraketen. Das Unternehmen hat dafür einen Auftrag der australischen Regierung im Wert von 270 Millionen australischen Dollar (163 Millionen Euro) erhalten.

FANNIE MAE/FREDDIE MAC

Politische Verbündete des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trumps wollen erneut einen Versuch zur Neuordnung des amerikanischen Hypothekenmarktes unternehmen. Vertreter der einstigen Trump-Administration und Banker führen nach Angaben von Insidern seit mindestens dem vergangenen Frühjahr Gespräche darüber, wie die staatliche Kontrolle über die beiden Hypothekenfinanzierungsgiganten Fannie Mae und Freddie Mac beendet werden könnte.

MITSUBISHI CORP

führt Gespräche über eine Beteiligung an der geplanten weltweit größten Anlage zur Herstellung von CO2-armem Ammoniak in Texas. Der US-Ölmulti Exxon Mobil will in Baytown eine Anlage errichten, die praktisch CO2-freien Wasserstoff, bei dem etwa 98 Prozent der Treibhausgase aufgefangen werden, sowie CO2-armes Ammoniak im großen Stil produziert. Beides wird für die Dekarbonisierung von Industrien benötigt.

NATIONAL GRID

verkauft seinen Stromnetzbetreiber für 630 Millionen Pfund an die britische Regierung. Die jetzt geschlossene Vereinbarung sehe vor, dass die Transaktion am 1. Oktober abgeschlossen werde, teilte der an der Londoner Börse notierte Versorger mit.

VODAFONE/THREE

Vodafones geplante Fusion seines britischen Geschäfts mit dem Wettbewerber Three weckt wettbewerbsrechtliche Bedenken. Das teilte die britische Wettbewerbsbehörde CMA mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2024 07:16 ET (11:16 GMT)