wird nach den ersten neun Monaten zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der im MDAX notierte Anlagenbauer erhöhte dank der bislang positiven operativen Entwicklung und der Erwartungen für das Gesamtjahr die Prognose für die operative Marge. Der Ausblick für das organische Wachstum und die Kapitalrendite wurde bestätigt.

PORSCHE

hat in den ersten neun Monaten wegen diverser Modellwechsel und deutlich rückläufiger Verkäufe in China weniger Sportwagen ausgeliefert. Die Auslieferungen sanken per Ende September um 7 Prozent auf 226.026 Fahrzeuge.

ARCELORMITTAL

wird das mit Nippon Steel betriebene US-Gemeinschaftsunternehmen Calvert komplett übernehmen. Der Stahlkonzern übernimmt den 50-Prozent-Anteil der Japaner.

BP

hat seine Produktionsprognose für das dritte Quartal angehoben und geht nun davon aus, dass die Förderung im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten im Großen und Ganzen unverändert geblieben ist.

ROCHE

hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA für sein Medikament Itovebi die Zulassung zur Behandlung von Brustkrebs erhalten.

SANOFI

hat Verhandlungen über den Verkauf der Hälfte seines Consumer-Health-Geschäfts Opella an das Private-Equity-Unternehmen Clayton Dubilier & Rice aufgenommen. Bei den Verhandlungen geht es um einen möglichen Verkauf einer 50-prozentigen kontrollierenden Beteiligung an Opella.

