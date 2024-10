will ab 2026 Elektroautobatterien des südkoreanischen Herstellers LG Energy Solution in seinen Nutzfahrzeugen in Europa einsetzen. LG Energy Solution hat zwei separate Verträge über die Lieferung von Batterien mit einem Gesamtvolumen von 109 Gigawattstunden an Ford für dessen Elektro-Lieferwagen abgeschlossen.

Ein ungenannter Investor hat ein Paket mit Aktien der Deutschen Bank für rund 256 Millionen Euro verkauft.

wird den Bau von sieben kleinen Atomreaktoren in den USA unterstützen.

hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Getragen wurde der Anstieg von Zuwächsen im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und medizinischen Geräten. Der US-Konzern hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 an, senkte aber kostenbedingt seine Gewinnprognose.

erwartet einen Rückgang seiner Produktion im dritten Quartal auf 2,4 Millionen Barrel Ölequivalent pro Tag, gegenüber 2,44 Millionen Barrel im Vorquartal.

muss nach der Übernahme der Credit Suisse ihren Stabilisierung- und ihren Notfallplan überarbeiten. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma erwartet, dass die UBS ihre Abwicklungsplanung weiterentwickelt, um die Handlungsmöglichkeiten bei Insolvenzgefahr zu erweitern.

hat im dritten Quartal 2024 zwar die Gewinn- und Umsatzerwartungen übertroffen, den Ausblick für das Gesamtjahr jedoch gesenkt.

baut seine Präsenz in der Tschechischen Republik mit einem Zukauf aus. Der österreichische Baustoffhersteller übernimmt die Betonarna Lesonice s.r.o., einen tschechischen Hersteller von Flächenbefestigungen aus Beton.

