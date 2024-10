Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) treten zur Wochenmitte auf der Stelle. Nach der Schwäche zum Start in die Woche stabilisieren sich momentan die Notierungen der Anleihen. Kurz vor Beginn der "quite period" der US-Notenbanker wird nochmals genau bei ihnen hingehört. Die Zinsentscheidung der Bank of Canada (BOC) am Nachmittag könnte auf Interesse stoßen, da der Konsens stark zu einem großen Zinsschritt um 50 Basispunkte auf 3,75 Prozent tendiert. Laut dem Marktstrategen Michael Brown von Pepperstone liegt der Fokus nicht nur auf der Entscheidung selbst, sondern auch auf der zukünftigen Prognose der BoC, insbesondere da die Geldmärkte eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung um 50 Basispunkte bei der Sitzung im Dezember einpreisten. Dies setze die Messlatte für eine dovishe Überraschung relativ hoch.

DEUTSCHE BANK

hat im Rechtsstreit um die Postbank-Übernahme eine Niederlage eingesteckt. Das Oberlandesgericht Köln hat den anhängigen Klagen ehemaliger Postbank-Aktionäre, die 57,25 Euro je Postbank-Aktie verlangten, in vollem Umfang stattgegeben.

HEIDELBERG MATERIALS

übernimmt die Transportbetonsparte der Elvin Group in Australien und stärkt damit Präsenz in einem Kernmarkt.

K+S

Vorstandschef Burkhard Lohr geht zum Ablauf seines Mandates Ende Mai 2025 "seiner persönlichen Lebensplanung folgend" in den Ruhestand. Der K+S-Aufsichtsrat bestimmte Finanzvorstand Christian Meyer per 1. Juni 2025 zum Nachfolger von Lohr.

LUFTHANSA

verlängert ihren Flugstopp nach Teheran und Beirut angesichts der angespannten Sicherheitslage um mehrere Monate bis in das kommende Jahr.

RHEINMETALL

baut eine neue Artillerie-Fabrik in Großbritannien im Rahmen einer engeren Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Deutschland im Verteidigungsbereich.

ATOSS SOFTWARE

hat nach einer weiteren Margenverbesserung im dritten Quartal die Jahresprognose erneut angehoben.

EVOTEC

erweitert seine Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zum Aufbau einer Pipeline an sogenannten Molecular Glue Degraders auf Bereiche außerhalb der Onkologie, in denen ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht. Der SDAX- und TecDAX-Konzern erhält zudem von Bristol Myers Squibb eine Zahlung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar.

MUTARES

übernimmt die zum österreichischen Stahl- und Technologiekonzern gehörende Buderus Edelstahl GmbH mit Sitz in Wetzlar. Ein Kaufpreis für das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von zuletzt 360 Millionen Euro wurde nicht genannt.

AIR LIQUIDE

hat im dritten Quartal wegen gesunkener Energiepreise und negativer Währungseffekte weniger umgesetzt als im Vorjahr und die Erwartungen der Analysten verfehlt.

AKZO NOBEL

hat im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet und die Markterwartungen verfehlt. Für das Gesamtjahr wird der niederländische Farbenhersteller pessimistischer und rechnet nun mit einem Gewinn am unteren Ende der Prognosespanne.

ANHEUSER-BUSCH INBEV

übernimmt Anteile am ukrainischen Geschäft des türkischen Konkurrenten Anadolu Efes. Im Gegenzug übernehme Anadolu den Anteil von Anheuser-Busch am gemeinsamen russischen Gemeinschaftsunternehmen AB Inbev Efes.

APPLE

Chef Tim Cook hat bei seinem zweiten Besuch in China in diesem Jahr den chinesischen Minister für Industrie und Informationstechnologie getroffen, um Investitionen und Absatz in einem der größten iPhone-Märkte des Technologiekonzerns anzukurbeln.

CARLSBERG

Die britische Kartellbehörde hat eine förmliche Untersuchung der milliardenschweren Übernahme von Britvic durch Carlsberg eingeleitet.

HEINEKEN

hat im dritten Quartal weniger umgesetzt als von Analysten erwartet. Der Brauereikonzern hatte zuletzt in einigen Märkten, insbesondere in Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum mit negativen Verbrauchertrends zu kämpfen.

IBERDROLA

hat in den ersten neun Monaten dank rekordverdächtiger Investitionen und einer starken Entwicklung im US- und britischen Markt deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum.

KUEHNE + NAGEL

hat im dritten Quartal den Gewinn stärker als erwartet gesteigert, getrieben durch Effizienzmaßnahmen und höhere Volumina, die die Entwicklung im See- und Luftlogistikgeschäft verbessert haben.

LLOYDS BANKING GROUP

hat ihre Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, nachdem sowohl der Vorsteuergewinn als auch die Einnahmen im dritten Quartal weniger stark als erwartet zurückgegangen sind.

MCDONALD's

Ein Ausbruch von Kolibakterien bei der Fastfoodkette McDonald's hat die US-Gesundheitsbehörde CDC auf den Plan gerufen.

TELECOM ITALIA

hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die italienische Finanzpolizei das Büro eines ihrer Manager durchsucht hat, um Vorwürfe der Bestechung zwischen Privatpersonen zu untersuchen.

RECKITT BENCKISER

hat im dritten Quartal rückläufige Umsätze verzeichnet, dabei aber die Markterwartungen übertroffen. Der Hersteller von Sagrotan und Calgon bekräftigte seine Ziele für das Gesamtjahr.

ROCHE

hat in den ersten neun Monaten von der hohen Nachfrage nach Medikamenten und Diagnostika profitiert und den Ausblick bekräftigt. Die Dividende soll dieses Jahr abermals steigen.

THALES

hat in den ersten neun Monaten des Jahres mit seinem Auftragseingang die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Verteidigungs- und Sicherheitsgeschäft profitierte weiterhin von robusten Militärausgaben angesichts hoher geopolitischer Spannungen.

VOLVO CAR

hat seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Der schwedische Pkw-Hersteller rechnet aufgrund eines geringeren Absatzes nun mit einem negativen Cashflow für 2024.

