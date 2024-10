Praktisch unverändert präsentieren sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag. Europäische Einkaufsmanagerindizes im Rahmen der Erwartungen, zahlreiche Unternehmenszahlen wie auch eine gewisse Entspannung an den Anleihemärkten setzen keine Akzente.

BEIERSDORF

hat sich von der noch zum Halbjahr geäußerten Erwartung verabschiedet, dass die Luxuskosmetikmarke La Prairie sich bis Jahresende signifikant erholen könnte.

HAPAG-LLOYD

hat nach unerwartet hoher Nachfrage im dritten Quartal bei zugleich besseren Frachtraten die Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich angehoben.

SIEMENS

führt nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg Gespräche über eine mögliche Übernahme des US-Softwareunternehmens Altair Engineering.

LPKF

ist trotz einer Investitionszurückhaltung insbesondere im Automobilsektor in den ersten neun Monaten 2024 leicht gewachsen, hat den Verlust allerdings ausgeweitet und die Jahresprognose gesenkt.

MTU

Nach der Prognoseerhöhung und guten operativen Kennzahlen vor gut einer Woche hat der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines nun auch unter dem Strich überzeugt.

SILTRONIC

hat im dritten Quartal den Umsatz anders als erwartet leicht gesteigert. Auch fiel der Gewinnrückgang beim Münchner Waferhersteller und Halbleiterzulieferer deutlich weniger stark aus als im Markt befürchtet.

SYMRISE

beurteilt seine Wachstumserwartungen für 2024 nach einem starken dritten Quartal etwas optimistischer als bisher. Der Duftstoff- und Aromenhersteller rechnet mit rund 7 Prozent organischem Wachstum im laufenden Jahr statt wie bisher mit 5 bis 7 Prozent.

BARCLAYS

hat ihre Prognose für den Nettozinsertrag im laufenden Jahr angehoben, nachdem die Ergebnisse des dritten Quartals durch eine Erholung der Investmentbanking-Aktivitäten angekurbelt wurden.

DASSAULT SYSTEMES

hat seine Jahresprognose gesenkt, nachdem Umsatz und operatives Ergebnis im dritten Quartal hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben sind.

DOW

hat im dritten Quartal trotz höherer Umsätze einen geringeren Gewinn erzielt und will nun einige seiner Geschäfte in Europa strategisch überprüfen.

ENI

verkauft eine 25-prozentige Beteiligung an seinem Mobilitätsunternehmen Enilive an KKR & Co für 2,94 Milliarden Euro.

EQUINOR

hat im dritten Quartal zwar etwas weniger verdient. Der Rückgang hielt sich aber in Grenzen, da höhere Gaspreise und eine gestiegene Förderung einen Rückgang der Ölpreise ausglichen. Der Gewinn des norwegischen Konzerns lag über den Erwartungen.

HERMES

ist im dritten Quartal anders als viele Wettbewerber und der nachlassenden Luxus-Nachfrage gewachsen.

HONEYWELL

hat mit der Gewinnentwicklung im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, der Umsatz enttäuschte jedoch.

INTEL

Das oberste Gericht der Europäischen Union hat entschieden, dass die EU-Kartellbehörden in einem jahrelangen Verfahren wegen angeblich wettbewerbswidriger Praktiken auf dem Markt für Computerchips nicht erneut ein Bußgeld von 1,06 Milliarden Euro gegen den US-Konzern verhängen dürfen.

INTESA SANPAOLO

will mithilfe eines Stellenabbaus ab 2028 rund 500 Millionen Euro im Jahr einsparen. Die italienische Bank will 9.000 Stellen abbauen. Gleichzeitigt sollen anderswo neue Jobs entstehen.

KEURIG DR PEPPER

Der Energydrink-Hersteller Ghost wird verkauft. Der US-Getränkekonzern Keurig Dr Pepper übernimmt Ghost für über 1 Milliarde US-Dollar.

LG ELECTRONCICS

hat mit einer schleppenden Nachfrage nach Unterhaltungselektronik sowie Autokomponenten zu kämpfen. Zudem drückten höhere Logistik- und Rohstoffkosten auf den Gewinn, der trotz eines höheren Umsatzes im dritten Quartal um mehr als 80 Prozent einbrach.

LINKEDIN

Der irische Datenschutzbeauftragte hat Linkedin zu einer Geldstrafe in Höhe von 310 Millionen Euro verurteilt. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die von Microsoft betriebene Karriereplattform verstoße gegen die strengen Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften der Europäischen Union.

LSE

hat im dritten Quartal dank eines starken Wachstums in allen Geschäftsbereichen den Umsatz gesteigert. Der Londoner Börsenbetreiber ist zuversichtlich, dass das Wachstum auch in Zukunft anhalten wird.

MICHELIN

Die Aktien des französischen Reifenherstellers Michelin verbuchen erhebliche Abschläge. Das Unternehmen hat wegen der schwachen Autonachfrage seine Jahresprognose gesenkt und von rückläufigen Umsätzen in Neunmonatssicht berichtet.

ORANGE

hat seinen Umsatz im dritten Quartal stärker gesteigert als erwartet, was auf die Umsatzdynamik und das Wachstum im Privatkunden-Service in allen Geschäftsbereichen zurückzuführen ist.

RELX

hat in den ersten neun Monaten ein deutliches Wachstum verzeichnet. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

RENAULT

hat seine Jahresprognose bekräftigt, nachdem der Umsatz im dritten Quartal trotz konzernweit rückläufiger Fahrzeugverkäufe gestiegen ist.

UNILEVER

hat nach deutlichem Wachstum im dritten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 bekräftigt.

VERBUND

hat sich Ziele zur Dekarbonisierung gesetzt. Der österreichische Energieversorger will bis 2040 klimaneutral werden. Bis 2050 strebt er Netto-Null-Treibhausgasemissionen an.

