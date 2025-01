Die auf der Stelle tretenden Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen deuten auf eine entspannte Risikostimmung der Marktteilnehmenden hin. Der Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump sorgte bisher für keine Verstimmung. Für das Global Asset Allocation Team von T. Rowe Price fielen die Maßnahmen "weniger aggressiv als befürchtet" aus. Zwar habe Trump angedeutet, dass er bis zum 1. Februar Zölle in Höhe von bis zu 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada einführen will, aber das Ausbleiben unmittelbarer Maßnahmen bestätige die Ansicht, dass er wahrscheinlich eher einen pragmatischen als einen idealistischen Ansatz verfolgen wird. Bei Evercore ISI ist man weiterhin der Meinung, dass die Automobilindustrie von etwaigen Zöllen ausgenommen sein wird.

stärkt seine Präsenz in Südamerika durch die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in Peru. Gegründet wird das Joint Venture mit den Anteilseignern des Fuchs-Vertriebspartners Remsac, Arnaldo und Flavio Rubini.

hat seine Wachstumserwartungen für die Billigmodekette Primark nach einer schwachen Geschäftsentwicklung in Großbritannien und Irland im Herbst gesenkt. Der britische Mischkonzern traut Primark im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) nurmehr ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich statt wie bisher im mittleren einstelligen Prozentbereich zu.

ruft 272.817 Fahrzeuge in den USA zurück. Es bestehe das Risiko eines Batterieversagens. Betroffen sind demnach Bronco Sport- und Maverick-Modelle der Jahre 2021 bis 2023, bei denen die 12-Volt-Batterie während der Fahrt plötzlich ausfallen kann. Das Risiko eines Unfalls steige dadurch, erklärte die Behörde.

hat im vierten Quartal mehr verdient als am Markt erwartet. Die Aktie legte nach Veröffentlichung der Zahlen zu.

hat im vierten Quartal nach drei profitablen Quartalen in Folge unterm Strich rote Zahlen geschrieben. Eine schwache Nachfrage und höhere Logistikkosten lasteten auf dem Ergebnis. Im Schlussquartal lief ein Nettoverlust von 713,70 Milliarden Won oder umgerechnet rund 496,7 Millionen US-Dollar auf.

Der österreichische Immobilienmagnat Rene Benko ist in Haft. Die österreichische Polizei nahm ihn am Donnerstag fest. Benko steht im Verdacht, Vermögenswerte vor den Gläubigern seiner bankrotten Unternehmen versteckt und versucht zu haben, die Justiz zu behindern. Ende 2023 legte seine Signa-Gruppe den größten Immobilienkonkurs in Europa seit der globalen Finanzkrise hin.

Ein Börsenrückzug von Nagarro mithilfe eines Investors ist vom Tisch. Der im TecDAX notierte IT-Dienstleister hat entsprechende Gespräche beendet und will sich auf die Maximierung des Shareholder Value konzentrieren. Den Aktionären stellt Nagarro Aktienrückkäufe und erstmals Dividenden in Aussicht.

hat in den USA einen Auftrag im Bereich Industrieanwendungen an Land gezogen. Das SDAX-Unternehmen mitteilte, wird eine der größten Baumarktketten in den USA jedes Jahr mehr als fünf Millionen Metallschellen für den Vertrieb in ihren Bau- und Heimwerkermärkten abnehmen.

ist mit seinen vorläufigen Geschäftszahlen vom Mittwochabend unter den Erwartungen geblieben. Obwohl Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal anzogen, kam Puma bei der Profitabilität nicht vom Fleck und will jetzt mit einem Sparprogramm gegensteuern.

