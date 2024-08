MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

will 75 Prozent an Reed Management, einer alternativen Vermögensverwaltungsgesellschaft, erwerben und als dessen Ankeraktionär 250 Millionen für einen Investmentfonds zur Unterstützung der Energiewende bereitstellen. Die Fondsmittel könnten auf bis zu 350 Millionen Euro aufgestockt werden, erklärte das Institut.

VEOLIA

trennt sich von seinem Geschäft mit Schwefel- und Flusssäureaufbereitung in den USA. Die Tochtergesellschaft Veolia North America habe den Verkauf des Geschäftsbereichs an die Private-Equity-Firma American Industrial Partners zu einem Unternehmenswert von 620 Millionen Dollar vereinbart, teilte Veolia Environnement mit. Die Vereinbarung soll in den kommenden Tagen abgeschlossen werden.

DUPONT

hat im zweiten Quartal von einer Erholung der Nachfrage in mehreren Sektoren profitiert. Der US-Chemiekonzern übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen und erhöhte seine Prognose für das Gesamtjahr. Im laufenden Jahr rechnet Dupont nun mit einem Umsatz von 12,4 bis 12,5 Milliarden US-Dollar, was klar über dem aktuellen Factset-Analystenkonsens liegt. Das Ergbnis je Aktie sieht der Konzern nun bei 3,70 bis 3,80 Dollar.

