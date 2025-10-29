Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
29.10.2025 09:47:14
Middle East: Israel to renew ceasefire after targets hit
After launching strikes against dozens of targets in Gaza on Tuesday, the Israeli military said on Wednesday that the ceasefire in the enclave would be renewed. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!