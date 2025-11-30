Middle East Aktie
30.11.2025 16:49:13
Middle East: Netanyahu requests presidential pardon
Prime Minister Netanyahu has asked President Herzog for a pardon, citing the national interest as his corruption trial deepens political division. Meanwhile, Lebanon is hosting Pope Leo XIV. Follow DW for the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
