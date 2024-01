MidWestOne Financial Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MidWestOne Financial Group hat am 26.01.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,170 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 36,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 33,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MidWestOne Financial Group 54,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,33 USD gegenüber 3,87 USD im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,98 Prozent auf 162,60 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 213,88 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,64 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 181,51 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at