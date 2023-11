Mietwagen zu Weihnachten meist billiger als letztes Jahr

MÜNCHEN/KÖLN (dpa-AFX) - Wer diesen Winter einen Mietwagen benötigt, kommt meist besser weg als vor einem Jahr. In den Weihnachtsferien sind die Preise in Deutschland im Schnitt rund 12 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, wie eine Auswertung des Portals Check24 ergab. Für andere beliebte Reiseziele ist der Rückgang sogar noch stärker: Im Schnitt der 15 Länder mit den meisten Buchungen sinkt der Preis um 14 Prozent.

In die gleiche Richtung deuten Zahlen von billiger-mietwagen.de. Das Portal hat die Preise in den 20 meistgebuchten Länder für die Zeitspanne von Anfang Dezember bis Ende Januar analysiert. In etwas mehr als der Hälfte sinken die Preise. In Deutschland insgesamt geht es 4 Prozent nach unten. In Berlin, Hamburg und Düsseldorf sinken die Preise mit 9 beziehungsweise 14 und 12 Prozent deutlich überdurchschnittlich. In München geht es um 5, in Köln um 3 und in Frankfurt um 7 Prozent nach unten.

Dass die Preise trotz hoher Nachfrage sinken, führt Andreas Schiffelholz von Check24 auf die wieder größeren Flotten der Vermieter zurück. Auch bei billiger-mietwagen.de sieht man das so. Teilweise gebe es wieder ein Überangebot, weswegen Kunden mit Niedrigpreisen gelockt würden.

Auswirkungen des aktuellen Bahnstreiks auf die Preise sind angesichts des Auswertungszeitraums nicht zu erwarten./ruc/DP/zb