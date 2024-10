Milliardenschwere KI-Kooperation für Cloud-Dienste, Cyber Security, TV und Handys

Partnerschaft umfasst Volumen von mehr als einer Mrd. Dollar und soll Mio. Vodafone-Kunden mit neuen generativen KI-Geräten versorgen, die auf Googles Gemini-Modellen basierenVodafone erweitert den Zugang zu Googles KI-betriebenen Pixel-Geräten mit seinem schnellen 5G-Netz in Europa und fördert das Android-ÖkosystemVodafone TV (in Deutschland: GigaTV) soll noch personalisierter werden, mit verbesserter Inhaltssuche und Empfehlungen unter Verwendung von Google Clouds gen AI – mit dem Ziel, in Zukunft Werbung mit dem Google Ad Manager auf den Set-Top-Boxen einzuführenBeide Unternehmen beabsichtigen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Vodafone bis 2025 in ausgewählten Gebieten Google One AI Premium-Abonnements anbieten kann, die Gemini Advanced beinhaltenVodafone wird aufbauend auf den bestehenden Cloud-Angeboten seine Partnerschaft mit Google Cloud ausbauen und die unternehmensfähige KI-Plattform Vertex AI von Google Cloud nutzen, um den Kunden von Vodafone schnell neue Dienste und Innovationen anbieten zu könnenVodafone wird einen neuen Cloud-nativen Sicherheitsdienst für seine Geschäftskunden entwickeln, der die Security Operations-Plattform von Google Cloud nutztVodafone und Google haben heute eine auf zehn Jahre angelegte strategische Erweiterung ihrer bestehenden Partnerschaft angekündigt. Millionen Vodafone-Kunden in ganz Europa und Afrika sollen dank KI künftig von neuen Diensten, Geräten und TV-Erlebnissen profitieren. Diese werden künftig von Google Cloud Services und Googles Gemini-Modell unterstützt.Die Vereinbarung bietet Vodafone-Kunden in 15 Ländern sowie Partnern in weiteren 45 Märkten weltweit Speicherplatz für Daten, Cyber-Sicherheit und KI-Unterstützung. Google wird künftig die Festnetz- und Mobilfunk-Dienste von Vodafone nutzen, um die Produktivität im Unternehmen zu steigern.Margherita Della Valle, Vorstandsvorsitzende der Vodafone Group , sagt: „Vodafone und Google bringen gemeinsam neue KI-gestützte Inhalte und Endgeräte zu Millionen Verbrauchern. Für unsere Kunden bringt das neue Möglichkeiten beim Lernen, Kommunizieren und Fernsehen – und zwar in einem Grad, den man in dieser Form noch nie zuvor gesehen hat.“„Die erweiterte Partnerschaft mit Vodafone wird dazu beitragen, unsere fortschrittlichsten KI-Produkte und -Dienste, einschließlich unserer Gemini-Modelle, mehr Menschen in Europa und Afrika zugänglich zu machen“, sagte Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet. „Ich bin sehr gespannt, wie Vodafone-Kunden sowie kleine Unternehmen und Regierungen künftig generative KI und Google Cloud nutzen werden und so die Art und Weise verändern, wie sie arbeiten und auf Informationen zugreifen.“Vodafone & Google wollen Verbraucher-Erlebnis verbessernEin Schwerpunkt der Partnerschaft liegt darin, den Verbrauchern zu helfen, die neuesten Hardware- und Digital-Technologien zu nutzen. Dazu gehören insbesondere KI- und cloudbasierte Anwendungen. Vodafone und Google wollen zudem das Angebot an Produkten und Dienstleistungen in den Vodafone-Shops und online verbessern und erweitern. Ergänzt werden soll das Angebot um KI-gestützte Dienste, mit denen sich das Kundenerlebnis verbessert. Zudem arbeiten die Unternehmen darauf hin, dass Vodafone künftig YouTube-Abonnements und Google One-Abonnements, wie z. B. Speicherpläne und KI-Premium-Pläne, für Verbraucher anbieten kann. Außerdem wird das Angebot von Google Pixel Smartphones und anderen Android-Geräten bei Vodafone erweitert.Vodafone und Google planen darüber hinaus, das androidbasierte TV-Angebot von Vodafone zu verbessern. Dazu sollen die fortschrittlichen KI-Funktionen von Google Cloud genutzt werden, um beispielsweise zusätzliche Funktionen für das Auffinden von Inhalten zu ermöglichen. Neben speziellen Angeboten zur Monetarisierung von Inhalten soll auch der Google Ad Manager eingebunden werden, um ein besseres Werbeerlebnis zu schaffen. Beide Unternehmen planen auch, YouTube noch tiefer in die Vodafone TV-Geräte zu implementieren.Digitale Transformation & Sicherheit: angetrieben von Google Clouds gen AIVodafone und Google Cloud können bereits auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken. Die Unternehmen haben gemeinsam einen Datenspeicher (Data Lake) aufgesetzt, in dem Daten von Vodafone und bestehende KI- und Datenanalyse-Dienste auf Google Cloud untergebracht sind, um maximale Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft wird Vodafone Vertex AI, die KI-Plattform von Google Cloud, einsetzen, um Modelle für maschinelles Lernen und KI-Anwendungen, die auf den Gemini-Modellen von Google basieren, zu entwerfen und innerhalb des Konzerns zu skalieren. Damit will Vodafone neue Produkte für die eigenen Kunden zukünftig schneller und einfacher entwickeln und einführen.Durch die Partnerschaft möchte Vodafone seinen Geschäftskunden künftig auch einen verbesserten Cyberschutz bieten. Dazu will Vodafone seinen Kunden bald eine cloud-native Cybersicherheitslösung zur Verfügung stellen, die die Security Operations-Plattform von Google Cloud nutzt. Letztere soll zudem in neuen Produkten und Diensten genutzt werden, damit die Kunden größtmöglichen Schutz erhalten.Beide Unternehmen beabsichtigen, gemeinsam die Verwendung universeller Industrie-Standards in Bereichen wie Online-Sicherheit, verantwortungsvolle KI-Entwicklung, Netzleistung und Interoperabilität zu fördern, um Skaleneffekte bei der industriellen Effizienz zu erzielen, Innovationen voranzutreiben und öffentliche Dienstleistungen in großem Umfang zu verbessern.Der Beitrag Milliardenschwere KI-Kooperation für Cloud-Dienste, Cyber Security, TV und Handys erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.