Millionen von Franzosen von Cyberattacke auf Arbeitsagentur betroffen

PARIS (dpa-AFX) - Millionen von Menschen in Frankreich sind potenziell von einer Cyberattacke betroffen, die sich gegen die Arbeitsagentur des Landes richtet. Wie die Agentur am Mittwoch in Paris mitteilte, geht es um Menschen, die in den vergangenen 20 Jahren arbeitslos gemeldet waren oder sich zur Jobsuche auf dem Portal der Agentur registriert hatten.

Es könnten Namen, Anschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Sozialversicherungsnummern in die Hände der Angreifer gelangt sein, allerdings keine Bankdaten. Auf die Auszahlung des Arbeitslosengeldes habe die Attacke keinen Einfluss. Nach einer Anzeige habe die Staatsanwaltschaft Paris Vorermittlungen eingeleitet.

Eine Vermutung, wer hinter der Attacke stecken könnte, hatte die Arbeitsagentur den Angaben zufolge nicht. Erst vor gut einem Monat waren mehr als 33 Millionen Menschen in Frankreich von einer Cyberattacke gegen zwei Dienstleister des Krankenversicherungswesens betroffen./evs/DP/stw