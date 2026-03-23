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23.03.2026 06:31:29
Minasmaquinas legte Quartalsergebnis vor
Minasmaquinas hat am 20.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 247,38 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 252,76 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 304,7 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 321,4 Millionen BRL umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1118,88 BRL. Im Vorjahr waren 906,12 BRL je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Minasmaquinas im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden BRL im Vergleich zu 1,31 Milliarden BRL im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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