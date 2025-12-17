MindWalk legte Quartalsergebnis vor

MindWalk ließ sich am 15.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MindWalk die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MindWalk -0,070 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 33,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at