Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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23.04.2026 00:01:00
MINI feiert 25 Jahre moderner MINI.
+++ Die Marke MINI und die britischen Produktionsstandorte der BMW Group feiern 25 erfolgreiche Jahre des modernen MINI +++ Am 26. April 2001 lief der erste MINI in Oxford vom Band +++ MINI entwickelt sein Erbe kontinuierlich weiter – mit ikonischem Design, Innovation und dem typischen Go-Kart Fahrgefühl +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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