MiniLuxe öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MiniLuxe ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MiniLuxe die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MiniLuxe einen Umsatz von 9,3 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at