Ministerium: Abkommen zur Stärkung der ukrainischen Wirtschaft unterzeichnet

BERLIN (Dow Jones)--Führende Exportkreditagenturen und Investitionsversicherer haben auf Initiative Deutschlands hin ein "Memorandum of Understanding on Cooperation for the support of Ukraine" unterzeichnet. Diese von 13 internationalen Exportkreditagenturen und Investitionsversicherern auf der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz unterzeichnete Absichtserklärung hat laut Bundeswirtschaftsministerium zum Ziel, den bilateralen Handel und deutsche Investitionen in der Ukraine zu intensivieren und so den Wiederaufbau des Landes zu unterstützen. Die Ukraine solle international als attraktiver Handels- und Investitionspartner zur Geltung gebracht werden.

Der operative Fokus des in Berlin unterzeichneten Memorandums liegt laut Ministerium auf dem Kontakt zwischen Experten und Praktikern der jeweiligen Institutionen. Es gehe um die Ausnutzung bestehender Flexibilitäten in der Deckungspolitik, die Optimierung der Förderinstrumente auf Basis von Best-Practice-Lösungen sowie um die Risikoteilung zwischen den Teilnehmern des Memorandums. Sie erwarten eine substantielle Stärkung der Förderinstrumente zugunsten der Ukraine.

"Deutschland ist ein Vorreiter bei der Übernahme von wirtschaftlichen und politischen Risiken für deutsche Exporteure und Investoren in der Ukraine. Wichtig ist jedoch eine internationale Abstimmung des Engagements", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Die Erstunterzeichner sind dem Ministerium zufolge Atradius Dutch State Business (Niederlande), EDC (Kanada), EGAP (Tschechien), EKN (Schweden), Euler Hermes (Deutschland), EIFO (Dänemark), Finnvera (Finnland), KUKE (Polen), PricewaterhouseCoopers (Deutschland), NEXI (Japan), SACE (Italien), UKEF (UK) und US-EXIM (USA).

Die Erstunterzeichner werben laut Ministerium darum, dass noch weitere Länder dem Netzwerk zur Unterstützung der Ukraine beitreten sollten. Ziel sei es, eine breite und starke Basis an Ukraine-Unterstützern zu gewinnen.

