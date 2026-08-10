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10.08.2026 06:31:29
Mino Ceramic legte Quartalsergebnis vor
Mino Ceramic hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 23,08 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25,48 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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