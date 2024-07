Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Am Dienstag ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,38 Prozent tiefer bei 4 950,79 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,253 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,195 Prozent auf 4 960,15 Punkte an der Kurstafel, nach 4 969,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 960,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 931,08 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 051,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 990,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 4 236,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 9,71 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 1,08 Prozent auf 88,06 EUR), Stellantis (+ 0,49 Prozent auf 18,11 EUR), Deutsche Börse (+ 0,37 Prozent auf 187,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,30 Prozent auf 460,50 EUR) und SAP SE (+ 0,04 Prozent auf 187,92 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,33 Prozent auf 63,21 EUR), Bayer (-1,55 Prozent auf 25,65 EUR), Ferrari (-0,70 Prozent auf 393,50 EUR), UniCredit (-0,65 Prozent auf 36,90 EUR) und Siemens (-0,53 Prozent auf 176,22 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 070 728 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 390,668 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

2024 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent an der Spitze im Index.

