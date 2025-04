ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari auf "Buy" belassen. Die meisten europäischen Luxusgüterhersteller dürften ihre Mehrkosten durch die neuen US-Zölle über Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Größer erscheine ihr das Risiko für die Unternehmen durch eine Eintrübung der Verbraucherstimmung. Ohne Berücksichtigung von Preiserhöhungen dürften die Zölle die operativen Ergebnisse (Ebit) im Schnitt um 7 Prozent schrumpfen lassen. Die geringsten Auswirkungen sieht die Expertin bei Moncler, Hermes, Prada, LVMH, Richemont und Kering, die höchsten bei Salvatore Ferragamo, Swatch und Burberry./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 08:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 08:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.