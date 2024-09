Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,77 Prozent tiefer bei 4 427,86 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,213 Prozent auf 4 452,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 462,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 426,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 452,84 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,306 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 20.08.2024, bei 4 456,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, wies der STOXX 50 4 544,67 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 007,10 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,21 Prozent nach oben. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 1,55 Prozent auf 37,99 EUR), National Grid (+ 0,93 Prozent auf 10,33 GBP), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 293,60 EUR), Roche (+ 0,56 Prozent auf 269,00 CHF) und Enel (+ 0,49 Prozent auf 6,98 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,80 Prozent auf 55,00 EUR), Richemont (-2,75 Prozent auf 114,80 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,52 Prozent auf 38,62 EUR), BP (-1,86 Prozent auf 4,10 GBP) und Glencore (-1,81 Prozent auf 3,81 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 15 201 855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 521,934 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at