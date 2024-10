Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,24 Prozent schwächer bei 4 442,53 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,071 Prozent höher bei 4 456,27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 453,09 Punkten am Vortag.

Bei 4 428,75 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 478,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 4 551,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 507,92 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 919,86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,57 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 2,37 Prozent auf 4,01 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,19 Prozent auf 24,78 GBP), AstraZeneca (+ 1,83 Prozent auf 118,00 GBP), National Grid (+ 1,70 Prozent auf 10,48 GBP) und BAT (+ 1,14 Prozent auf 27,55 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-3,51 Prozent auf 38,13 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,36 Prozent auf 3,75 EUR), Richemont (-2,24 Prozent auf 130,80 CHF), Roche (-2,07 Prozent auf 265,00 CHF) und Airbus SE (ex EADS) (-1,83 Prozent auf 128,76 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44 654 094 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 471,414 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Santander-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at