NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee bezweifelt, dass die Unicredit ihr Kaufgebot für Banco BPM zurückziehen wird, da die Großbank schon lange vor dem geplanten Einstieg von Banco BPM bei der Fondsgesellschaft Anima am kleineren Konkurrenten interessiert gewesen sei. Der Unicredit gehe es vielmehr darum, keinen zu hohen Preis zu zahlen, schrieb sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.