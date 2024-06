Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Am Freitag zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Schlussendlich fiel der MDAX im XETRA-Handel um 1,39 Prozent auf 25 712,84 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 240,092 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,019 Prozent fester bei 26 080,15 Punkten in den Handel, nach 26 075,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 26 149,50 Punkte, das Tagestief hingegen 25 583,73 Zähler.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 4,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.05.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 27 219,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, stand der MDAX noch bei 26 261,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, wurde der MDAX mit 27 557,19 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 4,19 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit LEG Immobilien (+ 1,50 Prozent auf 77,20 EUR), Stabilus SE (+ 1,49 Prozent auf 47,75 EUR), HOCHTIEF (+ 1,17 Prozent auf 99,45 EUR), EVOTEC SE (+ 0,72 Prozent auf 8,40 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,48 Prozent auf 84,35 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Knorr-Bremse (-4,54 Prozent auf 70,40 EUR), Sixt SE St (-4,43 Prozent auf 67,95 EUR), Bilfinger SE (-3,83 Prozent auf 47,70 EUR), PUMA SE (-3,22 Prozent auf 45,06 EUR) und HUGO BOSS (-3,05 Prozent auf 43,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 117 085 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 19,225 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at