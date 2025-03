Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter

Der TecDAX verliert am Mittwoch an Wert.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,06 Prozent auf 3 757,45 Punkte zurück. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 653,180 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 804,11 Zählern und damit 0,171 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 797,61 Punkte).

Der TecDAX verzeichnete bei 3 745,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 809,79 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 0,463 Prozent. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 26.02.2025, bei 3 849,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 427,73 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 26.03.2024, bei 3 445,23 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,34 Prozent zu. Bei 3 905,01 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 403,34 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 2,50 Prozent auf 12,90 EUR), Nordex (+ 1,70 Prozent auf 15,53 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,34 Prozent auf 56,70 EUR), Nagarro SE (+ 1,01 Prozent auf 79,80 EUR) und HENSOLDT (+ 0,81 Prozent auf 68,25 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Sartorius vz (-4,01 Prozent auf 222,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,26 Prozent auf 66,75 EUR), 1&1 (-2,48 Prozent auf 14,14 EUR), IONOS (-2,35 Prozent auf 24,90 EUR) und SAP SE (-2,07 Prozent auf 253,40 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 030 374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 297,888 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die 1&1-Aktie hat mit 8,14 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

