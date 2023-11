Minuszeichen in Moskau: RTS mittags in Rot

Der RTS zeigt sich am Mittwoch kaum verändert.

Der RTS sinkt im MICEX-Handel um 12:01 Uhr um 0,02 Prozent auf 1 154,15 Punkte. Damit sind die im RTS enthaltenen Werte 6,274 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der RTS 0,036 Prozent leichter bei 1 153,97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 154,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 152,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 159,55 Punkten.

So entwickelt sich der RTS seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der RTS bereits um 2,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, erreichte der RTS einen Wert von 1 081,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 057,56 Punkten. Der RTS wies vor einem Jahr, am 22.11.2022, einen Stand von 1 142,58 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 19,84 Prozent nach oben. Bei 1 159,55 Punkten erreichte der RTS bislang ein Jahreshoch. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

RTS-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen aktuell Bashneft (+ 2,31 Prozent auf 2 389,00 RUB), VTB Bank (+ 2,14 Prozent auf 0,03 RUB), Unipro (ex EON Russia) (+ 1,29 Prozent auf 2,28 RUB), TATNEFT Pref (+ 1,14 Prozent auf 636,70 RUB) und LUKOIL Oil Company (+ 1,05 Prozent auf 7 284,50 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich derweil Mechel (-1,26 Prozent auf 323,27 RUB), Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (-1,06 Prozent auf 269,95 RUB), VSMPO-AVISMA (-0,91 Prozent auf 37 160,00 RUB), SOLLERS (-0,66 Prozent auf 830,50 RUB) und Aeroflot - Russian Airlines (-0,59 Prozent auf 38,88 RUB).

Die teuersten Unternehmen im RTS

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 58 153 350 000 Aktien gehandelt. Im RTS nimmt die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,271 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die RTS-Werte auf

Die VTB Bank-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten inne. Mit 52 159,74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

