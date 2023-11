Minuszeichen in Moskau: RTS zeigt sich mittags schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Moskau am Dienstagmittag.

Um 12:00 Uhr tendiert der RTS im MICEX-Handel 0,18 Prozent leichter bei 1 101,81 Punkten. Damit kommen die im RTS enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,572 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 1 103,79 Punkte an der Kurstafel, nach 1 103,78 Punkten am Vortag.

Bei 1 099,51 Einheiten erreichte der RTS sein Tagestief, während er hingegen mit 1 107,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der RTS seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der RTS einen Stand von 987,14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, wies der RTS einen Stand von 1 017,03 Punkten auf. Der RTS lag vor einem Jahr, am 07.11.2022, bei 1 140,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 14,40 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der RTS bei einem Jahreshoch von 1 107,08 Punkten. Bei 900,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im RTS

Die Top-Aktien im RTS sind aktuell LSR (+ 1,95 Prozent auf 688,80 RUB), Mvideo PJSC (+ 1,66 Prozent auf 195,50 RUB), TMK (+ 1,46 Prozent auf 222,48 RUB), Mechel (+ 1,21 Prozent auf 287,10 RUB) und Magnit (+ 1,01 Prozent auf 5 956,00 RUB). Die Verlierer im RTS sind hingegen Novolipetsk Steel (-1,06 Prozent auf 197,24 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (-0,76 Prozent auf 203,92 RUB), Acron (-0,76 Prozent auf 18 854,00 RUB), Severstal (-0,75 Prozent auf 1 375,80 RUB) und LUKOIL Oil Company (-0,73 Prozent auf 7 322,00 RUB).

Diese RTS-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 36 287 720 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Yandex-Aktie mit 6,400 Mrd. Euro die dominierende Aktie im RTS.

Fundamentaldaten der RTS-Werte

Im RTS verzeichnet die Gazprom PJSC-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gazprom PJSC-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at