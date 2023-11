Minuszeichen in Moskau: RTS zum Start des Dienstagshandels im Minus

Um 09:01 Uhr tendiert der RTS im MICEX-Handel 0,10 Prozent leichter bei 1 102,70 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 7,572 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der RTS 0,001 Prozent fester bei 1 103,79 Punkten in den Handel, nach 1 103,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der RTS bei 1 101,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 107,03 Punkten.

So entwickelt sich der RTS seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS wies am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Wert von 987,14 Punkten auf. Der RTS verzeichnete vor drei Monaten, am 07.08.2023, den Stand von 1 017,03 Punkten. Der RTS wies vor einem Jahr, am 07.11.2022, einen Stand von 1 140,78 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 14,50 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des RTS liegt derzeit bei 1 107,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten markiert.

RTS-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im RTS zählen aktuell Mvideo PJSC (+ 1,61 Prozent auf 195,40 RUB), LSR (+ 1,54 Prozent auf 686,00 RUB), Transneft Pref (+ 0,83 Prozent auf 145 800,00 RUB), Bashneft (+ 0,69 Prozent auf 2 110,50 RUB) und Bashneft Pref (+ 0,65 Prozent auf 1 625,50 RUB). Zu den schwächsten RTS-Aktien zählen derweil JSFC Sistema (-0,89 Prozent auf 16,65 RUB), Novolipetsk Steel (-0,79 Prozent auf 197,78 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (-0,78 Prozent auf 203,89 RUB), Federal Grid (-0,67 Prozent auf 0,13 RUB) und SOLLERS (-0,58 Prozent auf 942,50 RUB).

Diese RTS-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im RTS kann derzeit die VTB Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via MICEX 15 897 910 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,393 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Die Gazprom PJSC-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 49,45 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at