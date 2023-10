Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

Am Freitag fällt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 1,02 Prozent auf 32 449,49 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10,385 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,710 Prozent fester bei 33 017,17 Punkten, nach 32 784,30 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 32 787,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32 441,69 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,65 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33 550,27 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 27.07.2023, bei 35 282,72 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 27.10.2022, bei 32 033,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 2,07 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 31 429,82 Punkten.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 9,12 Prozent auf 35,49 USD), Honeywell (+ 1,08 Prozent auf 177,96 USD), Microsoft (+ 0,94) Prozent auf 330,98 USD), Apple (+ 0,52 Prozent auf 167,76 USD) und Dow (+ 0,31 Prozent auf 48,17 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Chevron (-6,16 Prozent auf 145,22 USD), JPMorgan Chase (-3,11 Prozent auf 136,38 USD), Amgen (-2,67 Prozent auf 262,50 USD), Verizon (-2,52 Prozent auf 33,60 USD) und Merck (-2,46 Prozent auf 102,95 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 794 515 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,534 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

