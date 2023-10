Minuszeichen in Zürich: SLI notiert im Minus

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,49 Prozent schwächer bei 1 653,58 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,880 Prozent schwächer bei 1 647,03 Punkten in den Handel, nach 1 661,65 Punkten am Vortag.

Bei 1 653,75 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 641,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 3,04 Prozent nach unten. Der SLI wies vor einem Monat, am 19.09.2023, einen Wert von 1 733,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wies der SLI einen Stand von 1 755,97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, lag der SLI noch bei 1 578,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 verlor der Index bereits um 1,64 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 810,36 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 631,90 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Schindler (+ 4,12 Prozent auf 185,55 CHF), VAT (+ 3,05 Prozent auf 334,70 CHF), Swatch (I) (+ 2,75 Prozent auf 231,60 CHF), Sika (+ 1,99 Prozent auf 220,60 CHF) und Richemont (+ 0,90 Prozent auf 106,05 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Roche (-3,91 Prozent auf 239,70 CHF), Nestlé (-2,07 Prozent auf 100,14 CHF), Sandoz (-1,45 Prozent auf 27,92 CHF), Julius Bär (-0,96 Prozent auf 55,64 CHF) und Novartis (-0,84 Prozent auf 86,42 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 249 190 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 280,952 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,70 zu Buche schlagen. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,42 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

